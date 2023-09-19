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Один из 12 кемперов Dodge Starcraft выставят на торги

Один из 12 кемперов Dodge Starcraft выставят на торги

Автор:
19 сентября 2023 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: DODGE   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   машина   туризм   
2091
13
Один из двенадцати автодомов Dodge Starcraft настолько же редок, насколько и мил. Этот исключительно редкий дом на колесах оснащен двигателем Dodge V8, кондиционером, кухней и туалетом с душевой кабиной. В ближайшее время на аукционе Mecum пройдут торги за этот кемпер 1970 года выпуска.
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Метки: DODGE   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   машина   туризм   
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5  комментариев
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Сижу и думаю - а зачем эту информацию кому-то знать? В чем смысл? На Авито каждый день десятки тысяч вещей выставляют на продажу, причем иногда очень редких. И что? Почему бы оттуда не брать информацию и не выкладывать здесь. Одним словом, как по мне, это просто спам.
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22k
BiZ Полчаса назад
надо брать, чиорт побиери!
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58k
Олег 39 минут назад
53 года сараю..... какие на него можно найти запчасти сложнее гайки?
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10k
Seledochnik 48 минут назад
1970-й год: ГУР, кондиционер, АКПП, V8....
....тем временем Россия 2023 год осваивает на НИВЕ двурядные подшипники в раздатке для серийного производства, когда все владельцы их уже лет 15 сами ставят от сторонних производителей.
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