Один из 12 кемперов Dodge Starcraft выставят на торги

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Один из двенадцати автодомов Dodge Starcraft настолько же редок, насколько и мил. Этот исключительно редкий дом на колесах оснащен двигателем Dodge V8, кондиционером, кухней и туалетом с душевой кабиной. В ближайшее время на аукционе Mecum пройдут торги за этот кемпер 1970 года выпуска.
Фирма Starcraft была основана ещё 120 лет назад и изначально делала баки для воды и кормов. И только в 1960-х она взялась за производство лодок и кемперов. Так что машина 1970 года — один из первых её продуктов на новом поприще.
Машина оснащена двигателем Dodge V8 объёмом 5,2 литра и автоматической коробкой передач. Из оборудования указаны усилитель руля и тормозов, 110-вольтовая электросистема в жилом отсеке. Кемпер на ходу, но требует некоторых доработок в силу возраста.
Диван на стоянке раскладывается в двуспальную кровать. На кухне есть раковина, холодильник с морозильником и СВЧ-печь. Комфорт обеспечивают санузел и кондиционер-отопитель, установленный на потолке. Запас чистой воды — 136 литров. На стоянке вдоль правого борта можно разложить маркизу.
Машина оснащена двигателем Dodge V8 объёмом 5,2 литра и автоматической коробкой передач. Из оборудования указаны усилитель руля и тормозов, 110-вольтовая электросистема в жилом отсеке. Кемпер на ходу, но требует некоторых доработок в силу возраста.
Диван на стоянке раскладывается в двуспальную кровать. На кухне есть раковина, холодильник с морозильником и СВЧ-печь. Комфорт обеспечивают санузел и кондиционер-отопитель, установленный на потолке. Запас чистой воды — 136 литров. На стоянке вдоль правого борта можно разложить маркизу.
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