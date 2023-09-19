Один из 12 кемперов Dodge Starcraft выставят на торги

Фирма Starcraft была основана ещё 120 лет назад и изначально делала баки для воды и кормов. И только в 1960-х она взялась за производство лодок и кемперов. Так что машина 1970 года — один из первых её продуктов на новом поприще.



Машина оснащена двигателем Dodge V8 объёмом 5,2 литра и автоматической коробкой передач. Из оборудования указаны усилитель руля и тормозов, 110-вольтовая электросистема в жилом отсеке. Кемпер на ходу, но требует некоторых доработок в силу возраста.



Диван на стоянке раскладывается в двуспальную кровать. На кухне есть раковина, холодильник с морозильником и СВЧ-печь. Комфорт обеспечивают санузел и кондиционер-отопитель, установленный на потолке. Запас чистой воды — 136 литров. На стоянке вдоль правого борта можно разложить маркизу.