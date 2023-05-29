Авария дня. Водитель грузовика уснул и въехал в стоящие автомобили

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27 мая в Мытищах на улице Мира грузовой автомобиль столкнулся со стоящими на светофоре автомобилями. Погиб 59-летний мужчина. Ещё пятеро были госпитализированы. Момент столкновения запечатлела камера.
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По предварительным данным, водитель самосвала Scania уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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