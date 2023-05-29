FISHKINET
Сообщество Аварии 6729 постов • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Водитель грузовика уснул и въехал в стоящие автомобили

Авария дня. Водитель грузовика уснул и въехал в стоящие автомобили

Автор:
29 мая 2023 09:21
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
1303
3
1
27 мая в Мытищах на улице Мира грузовой автомобиль столкнулся со стоящими на светофоре автомобилями. Погиб 59-летний мужчина. Ещё пятеро были госпитализированы. Момент столкновения запечатлела камера.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
кот базилий Полчаса назад
Работа у водителя этого вахта - живут в кабинах без сна и отдыха и вот результат. Это не первый подобный случай и не последний и стрелочник готов - сажай и все. Ждемс , наКЗОТ всем насрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14135



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ДТП#автомир#автомобили#в мире#Прикол#Россия#наука
#интересно#СССР#машина#животные#кино#факты#фантазия#красота
#история#люди#аварии#авто аварии#Юмор#удивительно#забавно
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться