Авария дня. Купил мотоцикл и погиб через неделю

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В городе Железногорске Красноярского края 18-летний водитель автомобиля Renault не уступил дорогу 47-летнему водителю мотоцикла Yamaha. Примечательно, что мотоцикл был куплен всего неделю назад. В результате аварии мотоциклист скончался на месте.
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Метки: Yamaha renaul ДТП Железногорск аварии авария дня авто авто аварии автомир автомобили видео машина смертельное ДТП
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от судьбы и от костлявой не уйдешь.
- Скажите, сколько у вас было поступлений мотоциклистов за последний месяц??
- Три?? Спасибо.
Про себя: Так, значит один ещё где то катается!!!
Телефонный звонок вечером в спортивный магазин:
-Ало, это из городской больницы говорят, скажите пожалуйста, сколько мотоциклов вы сегодня продали?
- Пять.
- Ага, спасибо. Четверых уже привезли. Подождём операционную закрывать...