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Авария дня. Купил мотоцикл и погиб через неделю

Авария дня. Купил мотоцикл и погиб через неделю

Автор:
24 мая 2023 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Yamaha   renaul   ДТП   Железногорск   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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В городе Железногорске Красноярского края 18-летний водитель автомобиля Renault не уступил дорогу 47-летнему водителю мотоцикла Yamaha. Примечательно, что мотоцикл был куплен всего неделю назад. В результате аварии мотоциклист скончался на месте.
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Метки: Yamaha   renaul   ДТП   Железногорск   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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ruslan d Полчаса назад
А он вообще тормозил ?
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2k
Сергей Викторович 5 минут назад
Ну и хрен с ним!
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13k
Shtoppi 18 минут назад
<<Примечательно, что мотоцикл был куплен всего неделю назад. В результате аварии мотоциклист скончался на месте.>>
-----------
от судьбы и от костлявой не уйдешь.
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33k
Max Z Shtirlic Полчаса назад
Сотрудник мотосалона звонит в морг:
- Скажите, сколько у вас было поступлений мотоциклистов за последний месяц??
- Три?? Спасибо.
Про себя: Так, значит один ещё где то катается!!!
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