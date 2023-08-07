Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии

В таджикистанском городе Кулябе фура с отказавшими тормозами протаранила семь автомобилей и влетела в жилые дома. В результате ДТП погибли 10 человек, в том числе и 37-летний водитель грузовика и 13 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.