Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии

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В таджикистанском городе Кулябе фура с отказавшими тормозами протаранила семь автомобилей и влетела в жилые дома. В результате ДТП погибли 10 человек, в том числе и 37-летний водитель грузовика и 13 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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