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Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии

Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии

Автор:
07 августа 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   отказ тормозов   смертельное ДТП   
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В таджикистанском городе Кулябе фура с отказавшими тормозами протаранила семь автомобилей и влетела в жилые дома. В результате ДТП погибли 10 человек, в том числе и 37-летний водитель грузовика и 13 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   отказ тормозов   смертельное ДТП   
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2  комментария
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7k
Станислав 6 минут назад
Кто выпустил его на маршрут - найти и посадить. Желательно сначала на кол.
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1k
Максим Макашев 5 минут назад
фуровод низко летел?
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