Авария дня. "Дебила кусок" устроил ДТП в котором погибло 8 человек

Переднюю часть «Приоры» расплющило, а «ВАЗ 2114» вылетел в кювет, при этом перевернулся. Погибли оба водителя и все пассажиры — 21-летняя девушка в «Приоре», 20-летняя родственница водителя «четырнадцатой» и четверо его детей — два мальчика и две девочки - 3,7,9 и 10 лет.



Возбуждено уголовное дело.