Авария дня. "Дебила кусок" устроил ДТП в котором погибло 8 человек

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Вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области 23-летний водитель Лады Приоры выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра и лоб в лоб столкнулся с движущимся навстречу авто ВАЗ-2114 под управлением 32-летнего водителя.
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Предыдущая часть
Переднюю часть «Приоры» расплющило, а «ВАЗ 2114» вылетел в кювет, при этом перевернулся. Погибли оба водителя и все пассажиры — 21-летняя девушка в «Приоре», 20-летняя родственница водителя «четырнадцатой» и четверо его детей — два мальчика и две девочки - 3,7,9 и 10 лет.
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
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убил целую семью и детей
А тут столько невинных жизней в один миг оборвались.