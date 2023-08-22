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Авария дня. "Дебила кусок" устроил ДТП в котором погибло 8 человек

Авария дня. "Дебила кусок" устроил ДТП в котором погибло 8 человек

Автор:
22 августа 2023 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   приора   смертельное ДТП   
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Вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области 23-летний водитель Лады Приоры выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра и лоб в лоб столкнулся с движущимся навстречу авто ВАЗ-2114 под управлением 32-летнего водителя.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   приора   смертельное ДТП   
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21  комментарий
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6k
Андрей Час назад
бомбит от таких новостей. даже фуру жалко на такого урода, лучше бы он в опору моста въехал....
убил целую семью и детей
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8k
Влад 2 минуты назад
аж слёзы навернулись.... горе какое...
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5k
alex 11 минут назад
для него-гореть в аду-маловато
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160
Илья 12 минут назад
Почему нет пожизненного лишения прав за агрессивную езду ?
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160
Илья 13 минут назад
Черная заниженная ,тонированная в круг приора это диагноз отсутствия мозгов.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Скрытые патрули, скрытые посты наблюдения, запись агрессивного и аварийного вождения на видео. Наказание - огромный штраф и лишение прав. За повторное - срок. Где это все? Где работа законодателей и ГИБДД в этом направлении??? Вот завели они уголовку, и чем это поможет невинно погибшим?
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10k
Сол Гудман 37 минут назад
Тварина, такое горе...
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10k
Бритва 38 минут назад
хорошее ли дело - возить семью на ВАЗ-2114?
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1k
Николай 43 минуты назад
Жалко, что семья не ехала по какой то причине на КРАЗе груженом плитами или урале...
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1k
Николай 45 минут назад
Ахренеть сегодня новости(((
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40k
Example 6.2.6 46 минут назад
Соболезнования родственникам погибших. В один момент потерять близкого из-за дурачка на дороге - горе большое.
А тут столько невинных жизней в один миг оборвались.
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1k
Жирный бот Час назад
это видео показывает, как бы аккуратно ты не ездил, всегда есть шанс встретить дибила за рулем(( Мне чуть в лобовое не влетел позавчера, когда я стоял на Т-образном перекрестке на светофоре и какой то мамкин гонщик, влетел на мигающий и мне прям в лобаш, благо он поймал каким то чудом машину и в последний момент отрулился...
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Комментарий удален
−41
16k
Колька Валеркин сын Час назад
Недавно было, ехали с женой и дочкой в гости в Находку, вот типо такого вылетает на встречку и через сплошные начинает обгонять всех, не терпится ему видать. Туда сюда, туда сюда, как та шлюха которая не знает че ей делать. В итоге км так 50 его стопорят гаишники, че там накидывали я не знаю, но мы когда подъехали этого мудлана уже мордой в гравий уложили и в браслеты заковали. ИБОНЕХУЙ!
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8k
Колорад Час назад
Еще и знак 3.20 "Обгон запрещен" висит.
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14k
котегRUS Час назад
столько людей с собой забрал, мразь...
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114k
parallax Час назад
Больной ублюдок унёс жизни молодых людей и детей.
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