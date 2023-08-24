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Авария дня. Велосипедное самоубийство?

Авария дня. Велосипедное самоубийство?

Автор:
24 августа 2023 12:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   смертельное ДТП   
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На выезде из города Тосно 18-летний велосипедист лоб в лоб столкнулся с автомобилем БМВ 328, которым управляла 26-летняя женщина. От удара велосипедист погиб на месте.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   смертельное ДТП   
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30  комментариев
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592
ruslan d Час назад
Много вопросов к велосипедисту ...
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2k
Дмитрий 8 минут назад
а прикиньте если он выжил и теперь будет долго кушать через трубочку и гадить под себя в памперс. работал я с такими "неудачными самоубийцами"- то еще удовольствие... когда человек 4 конечностями парализован и не хочет чтоб его "поддерживали в жизнеспособном состоянии"
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21k
Dobrovit 9 минут назад
Закон Дарвина в действии... ((
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1k
DDM 13 минут назад
Ехала ли водитель БМВ не быстрее 60 км/ч? Магазин сбоку уж больно быстро просвистел.
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8k
soar Полчаса назад
Тот случай, когда регистратор многократно отбил свою стоимость.
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19
Pyramid Head Полчаса назад
разогнавшись прыгну.. на капот
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
у велосипедиста проснулся инстинкт сперматозоида ( плыть против течения)
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47k
Aleksandr 41 минуту назад
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1k
Killa 41 минуту назад
В последнюю секунду видно, как он оглядывается. Он не видел встречную машину. Жаль парня
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67k
Дворняга 44 минуты назад
Решил что он Джекс Теллер.
Решил что он Джекс Теллер.Посмотреть
Решил что он Джекс Теллер.
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14k
hunter 49 минут назад
совсем себя люди не берегут...
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34k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Пошёл на таран, как в "Последнем киногерое", только тот мальчик быстрее соображал
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7k
pilgrimnl Час назад
видно же от алабая драпал, справа видно за ним гнался
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18k
Alex ASK Час назад
Хреновый из него Дункан Маклауд
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10k
Борис Карабанов Час назад
От собак удирал. Пока оглядывался влетел в лоб.
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
живу на Дерябиной и часто вижу как такие уникумы по встречке едут на велосипедах и самокатах и без огней без светоотражаек. просто как по велодорожке . премия Дарвина ! лайк.
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