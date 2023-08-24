Авария дня. Велосипедное самоубийство?

1738
1
1
На выезде из города Тосно 18-летний велосипедист лоб в лоб столкнулся с автомобилем БМВ 328, которым управляла 26-летняя женщина. От удара велосипедист погиб на месте.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель грузовика уснул и въехал в стоящие автомобили
- Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней
- Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста
- Авария дня. Купил мотоцикл и погиб через неделю
- Авария дня. Уснул за рулём и устроил смертельное ДТП
Метки: Видео ДТП аварии авария дня авто авто аварии автомир автомобили велосипед машина смертельное ДТП
Новости партнёров
реклама
Хоть с регистраторов, хоть без