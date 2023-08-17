Авария дня. Узнал, что девушка беременна и покончил жизнь самоубийством

Печальная история случилась в Арске, Республика Татарстан. Ночью 16 августа 21-летний парень за рулем автомобиля Лада Гранта на полном ходу въехал в бетонные плиты и погиб. Местные жители рассказали, что молодой человек недавно вернулся из армии и познакомился с девушкой, которая в скором времени сообщила новость о том, что беременна. Он настаивал на аборте, но возлюбленная заявила, что будет рожать.