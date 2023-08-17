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Авария дня. Узнал, что девушка беременна и покончил жизнь самоубийством

Авария дня. Узнал, что девушка беременна и покончил жизнь самоубийством

Автор:
17 августа 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Печальная история случилась в Арске, Республика Татарстан. Ночью 16 августа 21-летний парень за рулем автомобиля Лада Гранта на полном ходу въехал в бетонные плиты и погиб. Местные жители рассказали, что молодой человек недавно вернулся из армии и познакомился с девушкой, которая в скором времени сообщила новость о том, что беременна. Он настаивал на аборте, но возлюбленная заявила, что будет рожать.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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17  комментариев
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15k
FatZilla Час назад
Не совсем понял. Беременна от него или от другого? Если от него, то в чем смысл себя губить непонятно, радовался бы. Если от другого - тем более, ну расстался бы и жил дальше.
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5k
Трям 21 минуту назад
Писдастрадалец.
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74k
Максим 23 минуты назад
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17k
K7OO 36 минут назад
А как стало известно, что это именно самоубийство, а не ДТП? И причиной его была беременность, а не что-то другое? Чел оставил предсмертную записку? Тогда стоило бы о ней упомянуть. А иначе эта история котоламповостью попахивает.
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57k
Олег 53 минуты назад
Может и к лучшему вообще без отца, чем отец идиот
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446
Vergüenza Ajena 59 минут назад
Как по мне - просто дебил.
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565
Александр Час назад
Ну если всё так, как описано, то к лучшему - кого может воспитать такое.
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10k
МихА Час назад
Вопрос один, если ты так не хочешь детей, куле ты тогда свой фитиль суёшь в разные щели без резинки? Всем насрал, себе, родителям, девушке и будущему ребёнку.
Идиот.
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28k
Lehoia Час назад
Дорогая цена за неумение предохраняться в 21год....
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15k
Kucher Час назад
Да и хрен с ним! Никогда не жалел самоубийц.
Я понимаю, когда в бою, чтоб в плен не попасть или когда тяжёлая болезнь, чтоб ни себя, ни близких не мучать.
А во всех остальных случаях - дебилы.
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18k
Alex ASK Час назад
Да уж... Краш-тест исполнил
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3k
fkamash Час назад
Заднее стекло целое
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553
ruslan d Час назад
Странная реакция , конечно в 21 год это может и не обрадовать , но чтоб так выпиливаться + оставлять ребенка без отца ...
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11k
Мафусаил Час назад
Ох и зря ты парень....
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