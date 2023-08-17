Авария дня. Узнал, что девушка беременна и покончил жизнь самоубийством

1887
1
1
Печальная история случилась в Арске, Республика Татарстан. Ночью 16 августа 21-летний парень за рулем автомобиля Лада Гранта на полном ходу въехал в бетонные плиты и погиб. Местные жители рассказали, что молодой человек недавно вернулся из армии и познакомился с девушкой, которая в скором времени сообщила новость о том, что беременна. Он настаивал на аборте, но возлюбленная заявила, что будет рожать.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста
- Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками
- Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью
- Авария дня. Уснул за рулём и устроил смертельное ДТП
- Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней
Новости партнёров
реклама
Идиот.
Я понимаю, когда в бою, чтоб в плен не попасть или когда тяжёлая болезнь, чтоб ни себя, ни близких не мучать.
А во всех остальных случаях - дебилы.