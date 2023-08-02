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Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью

Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью

Автор:
02 августа 2023 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 26 июля на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области. 39-летний водитель автомобиля Рено Логан при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Скания. В результате ДТП погибли 4 человека: водитель Рено, его 43-летняя супруга, 14-летний сын и 11-летняя дочь.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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15  комментариев
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2k
kuchipachi 2 часа назад
ну пздц, один необдуманный поступок и нет целой семьи(((
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8k
Puans-on 17 минут назад
Это надо быть таки до бо м.
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703
Werewolf_LT Полчаса назад
Если всю семью убил, то значит может претендовать на премию Дарвина за очистку генофонда
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25k
Slawa49 Полчаса назад
вообще не понимаю шумахеров которые с семьей куда то летят!!! я обычно когда с семье то еду медленнее
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9k
uehl 50 минут назад
нда, вот правильно говорят, тише едешь, дальше будешь
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366
guess uehl 14 минут назад
Есть другая вариация, тише едешь - дольше проживешь.
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942
ruslan d 51 минуту назад
Кошмар, очень жаль людей ...
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1k
Лимонадный Джо Час назад
Совсем не понимаю, что в голове людей, исполняющих такие рисковые маневры на дороге. Ведь рядом близкие люди и ты отвечаешь за них. Ладно - один. Но семья...
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19k
Александр Час назад
Придурок
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Из жизни водителей "Рено-Логан"? И не пенсионер, вроде бы...
"BMW" у нас в голове и автомобиль является лишь одноименным дополнением. Как видим, чтобы угробить семью не надо никакого "BMW" и совсем не обязательно быть старпёром. Жуть.
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18
Сергей Володин Борис Карабанов 2 часа назад
у меня машина из таких же. Там мягкая подвеска и получается большой боковой крен при резком перестроение. И это надо учитывать. А водитель испугавшись большого крена сделал лишнее движение рулём, поэтому и ушёл на встречку.
"BMW" бы устояла.
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