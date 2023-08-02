Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью

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ДТП произошло 26 июля на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области. 39-летний водитель автомобиля Рено Логан при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Скания. В результате ДТП погибли 4 человека: водитель Рено, его 43-летняя супруга, 14-летний сын и 11-летняя дочь.
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"BMW" у нас в голове и автомобиль является лишь одноименным дополнением. Как видим, чтобы угробить семью не надо никакого "BMW" и совсем не обязательно быть старпёром. Жуть.
"BMW" бы устояла.
Лично я когда везу родню в машине, стараюсь никого не обгонять, жизнь родных важней, чем те несколько минут что можно выгадать.