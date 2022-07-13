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Как прошел фестиваль Музея Транспорта Москвы «Ретрорейс». Краткий отчет

Как прошел фестиваль Музея Транспорта Москвы «Ретрорейс». Краткий отчет

Автор:
13 июля 2022 16:38
Метки: Москва   авто   ретро   фестиваль   
592
14

9 июля на Воробьевых горах посетители фестиваля окунулись в эстетику московских улиц 60−70-х годов и познакомились с большой частью коллекции музея, автомобилями и городской техникой.

На фестивале представили 101 автомобиль, произведенный в 1960–1970 годах


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Источник:

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10k
Hunson Abadeer Час назад
спасибо за пост
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Светлана 46 минут назад
Интересно, а сейчас производят такие детские машинки на педалях? я бы купила
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