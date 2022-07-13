Как прошел фестиваль Музея Транспорта Москвы «Ретрорейс». Краткий отчет

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9 июля на Воробьевых горах посетители фестиваля окунулись в эстетику московских улиц 60−70-х годов и познакомились с большой частью коллекции музея, автомобилями и городской техникой.
На фестивале представили 101 автомобиль, произведенный в 1960–1970 годах
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Источник:
АНТИФИШКИ
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