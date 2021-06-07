Фотографии участников джазового фестиваля в Монтерее, 1969 год

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Джазовый фестиваль в Монтерее - это ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Монтерее, Калифорния, США. Он был основан 3 октября 1958 года джазовым музыкантом, саксофонистом Джимми Лайонсом.
Фестиваль проводится ежегодно в округе Монтерей на территории площадью 8 га в третьи полные выходные сентября, начиная с пятницы. Пятьсот лучших джазовых исполнителей выступают на девяти сценах, разбросанных по территории, всего проходит примерно 50 концертных выступлений.
Кроме того, джазовый фестиваль в Монтерее предлагает поучаствовать в беседах о джазе, панельных дискуссиях, семинарах, выставках, да и просто как следует отдохнуть и устроить себе праздник.
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Эти фотографии были сделаны на джазовом фестивале в Монтерее в сентябре 1969 года и отлично передают атмосферу праздника и в целом дух свободы, присущий тому времени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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