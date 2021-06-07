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Фотографии участников джазового фестиваля в Монтерее, 1969 год

Фотографии участников джазового фестиваля в Монтерее, 1969 год (12 фото)

Автор:
07 июня 2021 14:59
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 1969   1969 год   джазовый фестиваль   калифорния   ретро   старые снимки   старые фото   фестиваль   
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Джазовый фестиваль в Монтерее - это ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Монтерее, Калифорния, США. Он был основан 3 октября 1958 года джазовым музыкантом, саксофонистом Джимми Лайонсом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1969   1969 год   джазовый фестиваль   калифорния   ретро   старые снимки   старые фото   фестиваль   
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ваня панкин Час назад
свобода которая со временем превратилась в желе...
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