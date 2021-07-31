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Как в СССР в столицу за продуктами ездили

Как в СССР в столицу за продуктами ездили (11 фото)

Автор:
31 июля 2021 12:09
Сообщество : СССР
Метки: Москва   СССР   колбаса   ностальгия   очереди   ретро   тверь   
1840
11
Все мы помним, что в детстве трава была зеленее,  деревья выше, да и колбаса пахла колбасой. Когда открываешь старые альбомы, все эти воспоминания становятся еще ярче.
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Метки: Москва   СССР   колбаса   ностальгия   очереди   ретро   тверь   
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26  комментариев
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105
Zlaja ptica 2 часа назад
Побывать в Москве и не привезти с собой гостинцев? Такого быть просто не могло. Правда, до 1985 года целенаправленно за продуктами не ездили.

Ну не скажите, Помнится, в году этак 80 отец взял меня с собой в командировку в Москву. Самые яркие воспоминания это бесконечные очереди в гуме, цуме и прочих магазинах. Люди со всей страны гребли все, что могли.

Отдельно запомнился овощной ларёк в спальном районе. Завезли бананы, уже темно, ругань, драки....

А вот в 86 в Питере очень удивился, когда увидел бананы в свободной продаже.
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−32
Lux Полчаса назад
топильщики за ссср за социализм, для вас оставили как ветрину, сев корею, кубу, посмотрите как люди живут там))))
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3k
Vladimir Yezhak Полчаса назад
Все было в магазинах в регионах. Было то что на прилавках и под ним. Все руководство и контролирующие структуры про это знали. Создавали искусственный дефицит.
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42
Дядя Витя 54 минуты назад
Осмелюсь высказать следующее:
Москва это не Россия только говорят по-русски.
Зарплата москвичей НЕОБОСНОВАНО в разы выше чем в других городах (почему?) Цены в магазинах одинаковые в Москве и других городах.
Пенсии тоже НЕОБОСНОВАНО в разы выше чем в других городах (почему?). Цены в магазинах одинаковые в Москве и других городах.
Из-за этих перекосов диспропорция продолжает увеличиваться! И ведут себя москвичи в России даже наверное НАГЛЕЕ чем пиндосы в мире! И из-за этого в конце концов России (и само собой Москве) придёт конец. У народа нет нормального стимула к развитию! Главное попасть в Москву, а малая родина потихоньку гибнет. Вообщем могу многое ещё сказать.
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9k
Шурум-бурум Час назад
тогда хоть приезжали и обратно у@бывали) после 91года весь сброд со 101го километра(и далее) приехал за продуктами и остался! до сих пор едут, а уже 30 лет нет Советского Союза!
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Комментарий удален
−155
1k
Vovan Petroff Час назад
Вот сошла она с перрона Казанского,
Замелькало пальтецо в толчее,
Вида, в общем-то, почти партизанского -
Сшито в городе ее в ателье.

Провинциалка, провинциалка...
А эскалатор бежит,
А эскалатор не ждет...
Ступай смелее, провинциалка!
Сначала - страшно, потом - пройдет!

Настоялась на ветру да на дождике:
В ГУМе ль, в ЦУМе - там же все нарасхват!
На Арбате, говорят, есть художники,
Только где ж его искать, тот Арбат!
Малежик.
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33k
Vodjanoj Час назад
С середины 70-х,да-да ,семидесятых помню загадку .Идет длинный,зелёный,пахнет колбасой.
Ответ .Поезд Ленинград -Питкяранта.
Вторым можно поставить любой город из провинции.
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441
Карл Такойто 2 часа назад
В принципе подход с тех пор не изменился,бюджет Москвы это 1/7 всего бюджета России. Поэтому в Москве ежегодно плитку перекладывают,а в регионах ,,без соли доедают,,)))Да за колбасой сейчас не ездят ибо капитализм,и с наличием товаров проблем нет,даже если вам хочется чего то чего у вас в регионе нет,вы всегда можете заказать доставку хоть из Москвы хоть из заграницы,а в остальном подход не изменился))Есть метрополия(Москва) остальное по остаточному принципу.
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105
Zlaja ptica Карл Такойто 2 часа назад
Потому что на примере 91 и 93 годов власть поняла, что столицу надо кормить. И кормить сытно.
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441
Карл Такойто Zlaja ptica Час назад
Да нет просто так пилить удобнее,москвичам например что с того что плитку ежегодно перекладывают-только неудобства)) Конечно и сделано в Москве много,но при таком количестве бабла было бы странно если бы нет,денег просто хватает и на распилить и на построить))) Но делается то это за счёт других регионов,вот в чём вопрос,ибо в регионах хватает только на распилить а на построить уже не особо остаётся
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21k
Виталий Кот 2 часа назад
Правда, до 1985 года целенаправленно за продуктами не ездили.-
неправда и до 80 тых ездили,и за всем;
за колбасой
за мясом
за сырами
за рыбой (консервы, селедка)
за мандаринами,бананами ...
за одеждой,обувью
за електротоварами
за пластинками
за книгами
и т.д. и т.д. и т.д. ..................................................................................................................................
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8k
krivsan 2 часа назад
, было, чего отрицать, но за то что за 25рублей можно было накупиться продуктами и сделать хорошие гости, об этом умалчивают
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1
AnDrEy 2 часа назад
человек пять на кассе в супермаркете очередь уже арут откройте кассу жрать давай, а хотят в совок, посмотрел бы на их рожи,варёнки б на них ещё надеть с кроссовками чурбаньё в подвалах шлёпало адидасовские и джемперок ну и шарф в подарок махеровый
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9k
Александр 2 часа назад
У нас регион снабжался по второй категории и к нам ездили за колбасой из соседней области. Дед из Тульской области нагребал несколько кило колбасы по 2.80 и вёз домой.
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Выскажу личные наблюдения: в Москве может и было поболее, чем в регионах, но регион региону рознь. Мы в конце 80х из Москвы ездили к родственникам в подмосковный Жуковский, чтоб купить там рыбные деликатесы в магазине Океан. Мясные деликатесы в то время были рядом, на рынке в подмосковной Малаховке. В Москве не было. А у родни на Украине в то время было все, даже не в райцентре, а в сельмаге. Все, кроме селедки, которую везли мы им в банках, купленных в жуковском Океане. Так что про снабжение Москвы "лучше других" ложь
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
Сейчас придут юные знатоки насмотревшиеся опера-гоблина и расскажут что это все вранье.
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