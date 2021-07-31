Как в СССР в столицу за продуктами ездили

Так что на старых снимках можно встретить подобные очереди. Эта фотография 1986 года.

Поездки за дефицитом в Москву не были чем-то необычным.



Такое положение дел сложилось не в одночасье. В Советском Союзе всегда была система распределения материальных благ. Кроме, Москвы по первому разряду снабжались столицы союзных республик, также в эту категорию входили так называемые «закрытые города». Если со столицами всё понятно, то с «закрытыми городами» нужно внести небольшую ясность. К этой категории относились города, где находились военные или стратегические предприятия, занимавшиеся производством вооружения или ядерной энергетикой. Попасть в такой город можно было только по спецпропуску, после многочисленных проверок. Кому это удавалось, были очень удивлены изобилию на прилавках магазинов. Казалось, что «коммунизм» уже наступил в отдельно взятом городе.