Как в СССР в столицу за продуктами ездили

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Все мы помним, что в детстве трава была зеленее, деревья выше, да и колбаса пахла колбасой. Когда открываешь старые альбомы, все эти воспоминания становятся еще ярче.
Этот замечательный снимок был опубликован в паблике «Тверская ностальгия» с подписью – в Москву за колбасой. Датирован он второй половиной 1980-х годов.
В столицу ехали не только за культурным досугом, но и за деликатесами и дефицитными товарами, которые сложно было достать в небольших городах.
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Побывать в Москве и не привезти с собой гостинцев? Такого быть просто не могло. Правда, до 1985 года целенаправленно за продуктами не ездили.
В большой город люди ехали на выставки, в музеи, театры и планетарии. Себя показать и других посмотреть.
Вот только прежде чем попасть на выставку или в кино нужно было отстоять очередь. Желающих приобщиться к прекрасному всегда было много.
Москва ведь огромный и богатый город, понятно, что там всегда был гораздо лучше ассортимент, да и более качественные продукты.
Пищевая индустрия быстрее внедряла какие-то новинки, которые просто не могли сделать провинциальные фабрики на более старом оборудовании.
Пищевая индустрия быстрее внедряла какие-то новинки, которые просто не могли сделать провинциальные фабрики на более старом оборудовании.
Так что на старых снимках можно встретить подобные очереди. Эта фотография 1986 года.
Поездки за дефицитом в Москву не были чем-то необычным.
Такое положение дел сложилось не в одночасье. В Советском Союзе всегда была система распределения материальных благ. Кроме, Москвы по первому разряду снабжались столицы союзных республик, также в эту категорию входили так называемые «закрытые города». Если со столицами всё понятно, то с «закрытыми городами» нужно внести небольшую ясность. К этой категории относились города, где находились военные или стратегические предприятия, занимавшиеся производством вооружения или ядерной энергетикой. Попасть в такой город можно было только по спецпропуску, после многочисленных проверок. Кому это удавалось, были очень удивлены изобилию на прилавках магазинов. Казалось, что «коммунизм» уже наступил в отдельно взятом городе.
Поездки за дефицитом в Москву не были чем-то необычным.
Такое положение дел сложилось не в одночасье. В Советском Союзе всегда была система распределения материальных благ. Кроме, Москвы по первому разряду снабжались столицы союзных республик, также в эту категорию входили так называемые «закрытые города». Если со столицами всё понятно, то с «закрытыми городами» нужно внести небольшую ясность. К этой категории относились города, где находились военные или стратегические предприятия, занимавшиеся производством вооружения или ядерной энергетикой. Попасть в такой город можно было только по спецпропуску, после многочисленных проверок. Кому это удавалось, были очень удивлены изобилию на прилавках магазинов. Казалось, что «коммунизм» уже наступил в отдельно взятом городе.
Кроме того, что в столицу за дефицитным товаром ехали жители ближних городов и посёлков, существовал еще «бизнес» проводников. Например, в поезде «Москва – Владивосток» можно было приобрести модную одежду или обувь.
Чем дальше от столицы, тем цена на дефицит становилась выше. Скоропортящиеся продукты у проводников расходились в первую очередь. До Сибири могли доехать конфеты фабрики «Большевичка» или «Красный октябрь», а в годы сухого закона, когда на большей части РСФСР алкоголь был по талонам, перевозка водки ящиками из одного региона в другой стала для проводников настоящим Клондайком.
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Ну не скажите, Помнится, в году этак 80 отец взял меня с собой в командировку в Москву. Самые яркие воспоминания это бесконечные очереди в гуме, цуме и прочих магазинах. Люди со всей страны гребли все, что могли.
Отдельно запомнился овощной ларёк в спальном районе. Завезли бананы, уже темно, ругань, драки....
А вот в 86 в Питере очень удивился, когда увидел бананы в свободной продаже.
Москва это не Россия только говорят по-русски.
Зарплата москвичей НЕОБОСНОВАНО в разы выше чем в других городах (почему?) Цены в магазинах одинаковые в Москве и других городах.
Пенсии тоже НЕОБОСНОВАНО в разы выше чем в других городах (почему?). Цены в магазинах одинаковые в Москве и других городах.
Из-за этих перекосов диспропорция продолжает увеличиваться! И ведут себя москвичи в России даже наверное НАГЛЕЕ чем пиндосы в мире! И из-за этого в конце концов России (и само собой Москве) придёт конец. У народа нет нормального стимула к развитию! Главное попасть в Москву, а малая родина потихоньку гибнет. Вообщем могу многое ещё сказать.
Революции происходят в столицах, в провинции - бунты.
Замелькало пальтецо в толчее,
Вида, в общем-то, почти партизанского -
Сшито в городе ее в ателье.
Провинциалка, провинциалка...
А эскалатор бежит,
А эскалатор не ждет...
Ступай смелее, провинциалка!
Сначала - страшно, потом - пройдет!
Настоялась на ветру да на дождике:
В ГУМе ль, в ЦУМе - там же все нарасхват!
На Арбате, говорят, есть художники,
Только где ж его искать, тот Арбат!
Малежик.
Ответ .Поезд Ленинград -Питкяранта. Вторым можно поставить любой город из провинции.
Так и в Москве с областью примерно эта же 7 часть населения проживает.
неправда и до 80 тых ездили,и за всем;
за колбасой
за мясом
за сырами
за рыбой (консервы, селедка)
за мандаринами,бананами ...
за одеждой,обувью
за електротоварами
за пластинками
за книгами
и т.д. и т.д. и т.д. ..................................................................................................................................
То есть, если приехали в Москву, значит за колбасой, другой причины нет.
Понятно, что враньё голимое, очень редко, кто специально ехал за колбасой, и понятно, что возвращаясь из отпуска или командировки, мы всегда везли гостинцы.
Из Риги - рижский бальзам, из Киева - киевский торт, из Москвы - конфеты и колбасу, из Иваново - постельное бельё, и т.д.
Но утверждать, что в Ригу ездили специально на бальзамом, а в Киев за тортом, также, как и в Москву только за колбасой, бред сивой кобылы.
У меня мама из московских командировок всегда привозила кофе, банок 20, у нас кофе был в дефиците, и обувь для папы 46-47 размера из магазина Богатырь. У нас в Петропавловске найти туфли больше 45 размера найти было невозможно.
Но не вижу ничего плохого, если совместили полезное с приятным.
Для подавляющего большинства народа колбаса не была смыслом жизни.
Если была возможность привезти из поездки что-то вкусненькое для семьи или друзей, того, чего не было в их местности, почему бы и нет.
Просто вот такие люди, которые колбасу сделали смыслом жизни, и развалили страну.
Они и сейчас страдают, что пропал хамон и пармезан, и готовы ради этого предать и продать свою страну.