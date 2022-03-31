Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому

Исторические фото – явление особое. Они помогают проникнуться радостью и грустью прошлой эпохи, понять, что мир и каждый человек в нём – лишь крохотная песчинка, которая уже завтра смоется волной времени и станет историей.
Есть общеизвестные фотографии, а есть те, о которых знает узкий круг ценителей. Но они не менее достойны того, чтобы поведать свою историю – историю мгновения всему миру.
Начиная с 1934 года и вплоть до окончания войны Великобританию сотрясал бензиновый кризис. Топлива катастрофически не хватало, и одна из компаний, занимавшаяся выпуском моторных лодок, предложила альтернативное решение: начать выпуск мини-авто.
Крошечные автомобильчики оказались способны развивать скорость до 45 км/ч и расходовать всего один галлон (примерно 4,5 литра) топлива на 120 км. Хотя транспортное средство получилось вполне жизнеспособным и экономичным, консервативные британцы не торопились его покупать, оставаясь верными традиционным мощным гигантам-обжорам.
Поразительно, но это зимний Сочи образца 1982 года. На территории одного из санаториев установили кабинки, позволявшие загорать зимой. Конструкция примитивная, но эффективная: ДСП и стекло. И, здравствуй, полезный зимний загар.
Многие слышали фразу, что на Руси ещё только отменили крепостное право, когда в Лондоне начало работу метро. И это, в общем-то, правда, поскольку лондонский метрополитен, ставший первым в мире, начал работу в 1863 году. Длина ветки, состоявшей из 7 станций, была немногим более 3,5 км. На фото запечатлены первые пассажиры первого метро.
На этом фото – конкурс красоты в Польше 1956 года. Улыбающаяся претендентка на звание дефилирует по крыше здания. И, если судить по благосклонным улыбкам зрителей, она может рассчитывать если не на корону, то на приз зрительских симпатий точно.
На фото 1948 года будущая знаменитость – Владимир Высоцкий с отцом Семёном и мачехой. Маму Женю он искренне любил. И именно Евгения Степановна настояла на развитии творческих способностей пасынка, поскольку отец считал актёрство несерьёзным баловством.
На Колыме (побережье реки Берёзовки) в 1900 году местный охотник Семён Тарабукин нашёл тело мамонта. Он тут же сообщил о находке в Якутск. Осенью следующего года на место прибыла экспедиция из Петербурга в составе зоолога О.Ф. Герца, геолога П. Севастьянова и препаратора Е. Пфиценмайера.
Почти полгода занял процесс вырубания мамонта из вечной мерзлоты. В 1903 экспонат, названный Берёзовским, доставили в Петербург и сделали чучело, которое входит в экспозицию Зоологического музея Зоологического института РАН.
Немецкий пожарный 30-х испытывает на себе новшество – огнезащитный костюм, особые свойства которому придают потоки воды, под напором вырывающиеся из шлема. То есть борец с огнём находится в своего рода водяном ореоле. Не совсем понятно, почему от идеи отказались, ведь изобретение может спасти жизнь пожарного в случае экстренной ситуации.
Источник:
АНТИФИШКИ
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