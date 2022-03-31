Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому

Начиная с 1934 года и вплоть до окончания войны Великобританию сотрясал бензиновый кризис. Топлива катастрофически не хватало, и одна из компаний, занимавшаяся выпуском моторных лодок, предложила альтернативное решение: начать выпуск мини-авто.

Крошечные автомобильчики оказались способны развивать скорость до 45 км/ч и расходовать всего один галлон (примерно 4,5 литра) топлива на 120 км. Хотя транспортное средство получилось вполне жизнеспособным и экономичным, консервативные британцы не торопились его покупать, оставаясь верными традиционным мощным гигантам-обжорам.