В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским

Водители Чертаново не были готовы к таким изменениям. На улице Красного маяка положили пешеходный переход, представляющий собой искусственную неровность. Таким образом дорожные службы хотели снизить аварийность. Похоже, у них не получилось!
Очевидцы сняли на видео, как водители ночью "подскакивают" на пешеходном переходе в Чертаново. Чтобы снизить аварийность, дорожные службы установили пешеходный переход, скрестив его с искусственной неровностью. Водители не были готовы к таким сюрпризам!
Однако, в погоне за дорожной безопасностью создатели пешеходного перехода тоже нарушили правила. Дело в том, что любая искусственная неровность должна быть отмечена "шашечками" и знаком.
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А если хочется именно защитить, то препятствие надо делать высотой метра полтора.