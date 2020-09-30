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В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским

В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 11:00
Сообщество : Автомир
Метки: Чертаново   авто   видео   зебра   интересное   лежачий полицейский   москва   фото   
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Водители Чертаново не были готовы к таким изменениям. На улице Красного маяка положили пешеходный переход, представляющий собой искусственную неровность. Таким образом дорожные службы хотели снизить аварийность. Похоже, у них не получилось!

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Метки: Чертаново   авто   видео   зебра   интересное   лежачий полицейский   москва   фото   
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27  комментариев
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530
satra Час назад
Таких уже полно. А вот то, что без знаков - это уже залёт.
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6k
Сергей 17 минут назад
Вот это новость дня, блин. В Подмосковье такие уже несколько лет функционируют.
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13k
Габит Калыков 20 минут назад
Полицейского с зеброй скрестили?! Извращенцы!
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863
enot-begemot-y 22 минуты назад
Очень сомнительная конструкция. Во-первых, она действительно должна быть обозначена разметкой и знаками, не знаю как там в европах, а в России должна. Во-вторых, глядя на нижний снимок видно, что если водитель, все же, не оттормозился заранее, то последних 1,5-2 м тормозного пути (а это много) эффективность торможения будет очень сильно снижена, либо машина вообще будет это расстояние пролетать по воздуху. В-третьих, если машину, все же, подбросит, то бампер прилетит пешеходу не в ноги, а в грудную клетку или в голову.
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4k
Roman enot-begemot-y 6 минут назад
Эта штука не для того чтобы пешехода от летящих машин защищать. А чтобы водителей заставить притормозить.
А если хочется именно защитить, то препятствие надо делать высотой метра полтора.
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863
enot-begemot-y Roman 2 минуты назад
Если эту штуку сделать метров за 5 хотя бы до зебры, то 2 и 3 пункты были бы в значительной степени нивелированы, а водителям бы все равно пришлось тормозить.
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10k
Анатолий Соколов Полчаса назад
переход на фото справа - это Санкт-Петербург, Кронверкский проспект ( таких переходов там несколько ). сделаны из гранита более 10 лет назад. и за счёт нормальных углов наклона проезжать их вполне комфортно. а с точки зрения пешехода - на таком переходе практически не собираются лужи - что для нашего болота весьма актуально.
переход на фото справа - это Санкт-Петербург, Кронверкский проспект ( таких переходов там несколько ). сделаны из гранита более 10 лет назад. и за счёт нормальных углов наклона проезжать их вполне комфортно. а с точки зрения пешехода - на таком переходе практически не собираются лужи - что для нашего болота весьма актуально.
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10k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Это какое-то нововведение? У нас, в маленьком северном городке, уже не один год такие переходы. Правда все по правилам, со знаками и разметкой.
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21k
Андрей Полчаса назад
Что за куйня "водители не были готовы"? Да нормальный водитель всегда готов к неожиданностям на дороге, тем более в зоне пешеходного перехода. А если ты водятел, который перед переходом не притормаживает, а наоборот прибавляет, то разбитая подвеска напомнит тебе, что ты редкостный долпоёб!
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16k
Lynx 41 минуту назад
Надо как в американии - one way, don"t walk.
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897
Дмитрий ! 43 минуты назад
У нас давно такие, очень удобно для пешеходов. Во-первых, выше пешеход над проезжей частью-заметнее. Во-вторых, в дождь не по лужам шлёпать. Как автомобилисту мне такие-пологие "неровности" удобнее переезжать. Главное чтобы были знаки и разметка. У нас только один выбивается, сделали горбатым, скачешь всё равно и пешеходам с колясками не очень.
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1k
Денис 45 минут назад
С 1 января 2008 года вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р 52605–20–06, который регламентирует технические требования к состоянию искусственных дорожных неровностей. В соответствии с новыми стандартам, высота «лежачего полицейского» не должна превышать 7 см, а длина – быть не менее ширины проезжей части при допустимом отклонении в 20 см. Перед препятствием должны быть установлены предупреждающие знаки, а поверхность дороги необходимо отмечать специальными светоотражающими элементами. «Лежачий полицейский» снижает максимальную скорость автомобиля до 40 км/ч.
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2k
Dmitrii Ivanov 50 минут назад
Ну что поделать, не готовы наши водители к ПДД, которые предписывают снижать скорость перед пешеходным переходом.
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25k
Snork Snorkoff 58 минут назад
У нас такую штуку из асфальта "на глаз" слепили, перед переходом, не обозначив ее вообще никак. В итоге перелом позвоночника у пассажира такси.
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8k
Атеист Час назад
У нас тоже установили. Ни знака, ни разметки. Первый раз тоже чуть с разгончику не проехался, но заметил и оттормозился почти до комфортной скорости. Но у нас он жестче будет, чем на видео.
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2
Denis Zheglov Час назад
не далее как вчера вечером те-же умельцы его срезали:) так что теперь там опять обычный переход.
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24k
DeadMan Час назад
у нас по всему Челябинску таких наделали. тоже мне новость.
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856
Шурман Час назад
Молодцы , все правильно сделали :) я у нас в бельгии так помпу подкачки подвески потерял :) не буду описывать сколько стоил ремонт , НО ОЧЕНЬ ДОРОГО :) зато получил хороший урок теперь тихо проезжаю такие места .
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1k
Том Сойер Час назад
В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским
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