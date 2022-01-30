Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени

Перед вами кадры и частных архивов, которые способны просто окунуть с головой во времена, когда все было иначе - в восьмидесятые. А у вас есть фотографии того времени? Если да, то делитесь ими в комментариях!

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Ленинград, начало 80-х 0 Источник:

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Осужденный за тунеядство. 1987 год 0 Источник:

Передовица еженедельной газеты "Смена". 1988 год 0 Источник:

Участницы конкурса красоты 1988 года в СССР 0 Источник:

Продажа мяса на Грузинском валу. 1988 год 0 Источник:

Леонид Якубович - ведущий конкурса красоты "Московская красавица - 1988" 0 Источник:

Конкурс красоты "Осенняя красавица - 89" в женской колонии для несовершеннолетних. Рязань, 1989 год 0 Источник:

Мода в СССР в период второй половины 80-х голов. Новые веяния и течения 0 Источник:

Очередь на выставку Глазунова, 1986 год 0 Источник:

Москва и москвичи 80-х 0 Источник:

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Детские педальные автомобили. 1983 год 0 Источник: