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Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени

Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени (20 фото)

Автор:
30 января 2022 20:45
Метки: 80-е   Москва   Россия   восьмидесятые   история   ностальгия   ретро   
5314
20
Перед вами кадры и частных архивов, которые способны просто окунуть с головой во времена, когда все было иначе - в восьмидесятые. А у вас есть фотографии того времени? Если да, то делитесь ими в комментариях!
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 80-е   Москва   Россия   восьмидесятые   история   ностальгия   ретро   
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8  комментариев
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1k
Alexandr Час назад
Ну что можно сказать а 1988 году девки посимпатичней, чем на конкурсе моделей. Да собственно с тех пор ничего не поменялось.
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vijilante 58 минут назад
Панорама Невского проспекта без единой рекламной растяжки.
Как параллельная вселенная...
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10k
Cornho Час назад
Светлое время!..
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