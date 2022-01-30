Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени

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Перед вами кадры и частных архивов, которые способны просто окунуть с головой во времена, когда все было иначе - в восьмидесятые. А у вас есть фотографии того времени? Если да, то делитесь ими в комментариях!
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Конкурс красоты "Осенняя красавица - 89" в женской колонии для несовершеннолетних. Рязань, 1989 год
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Метки: 80-е Москва Россия восьмидесятые история ностальгия ретро
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