16 фото о том, как в поло лошадей решили заменить на автомобили

Так и появилось автополо ― весьма сомнительный вид спорта, которым больше десяти лет увлекались автовладельцы.

Некоторые изобретения прошлого сегодня выглядят весьма странно, однако никто не знает, какая участь постигнет современные творения спустя век. С появлением автотранспорта нововведения коснулись и спорта: например, вместо поло на лошадях появилось поло на автомобилях.





Предлагаем вам посмотреть нашу фотоподборку и узнать историю этой необычной спортивной дисциплины.





Автополо придумал один из дилеров корпорации Ford в 1911 году





Сначала это была лишь реклама Model T и ничего больше





Но каким-то образом не только новенький «форд» ушел в народ, но и рекламный трюк





Первая игра состоялась летом 1912 года: в ней участвовали 8 человек на 4 автомобилях





Игра вызвала настоящий ажиотаж: за ней наблюдали больше 5 тысяч зрителей





И автополо стало настолько популярным, что в него играли вплоть до конца 1920-х годов





И это несмотря на то, что такой спорт был весьма травмоопасным





Получить травмы могли как сами игроки, так и зрители





Не говоря уж о повреждениях автомобилей: машины постоянно сталкивались друг с другом





Транспорт даже пытались обтянуть сеткой, но это не помогало





У игроков вылетали молотки из рук, да и сами они могли выпасть из открытой машины





В конце матча обычно почти все машины были разбиты





Так, за 1924 год во время игр пришли в негодность примерно 1500 колес, 70 осей и 10 двигателей





Так что, в конце 1920-х годов популярность этого странного вида спорта пошла на убыль





И оно неудивительно: ремонт автомобилей был слишком дорог





Согласитесь, далеко не каждому захочется то и дело приводить в порядок своего железного коня