16 фото о том, как в поло лошадей решили заменить на автомобили

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Автомобили и спорт всегда были совместимы. Только гонок великое множество, но в начале прошлого века машинами решили заменить даже… лошадей!
Так и появилось автополо ― весьма сомнительный вид спорта, которым больше десяти лет увлекались автовладельцы.
Некоторые изобретения прошлого сегодня выглядят весьма странно, однако никто не знает, какая участь постигнет современные творения спустя век. С появлением автотранспорта нововведения коснулись и спорта: например, вместо поло на лошадях появилось поло на автомобилях.
Предлагаем вам посмотреть нашу фотоподборку и узнать историю этой необычной спортивной дисциплины.
Автополо придумал один из дилеров корпорации Ford в 1911 году
Сначала это была лишь реклама Model T и ничего больше
Но каким-то образом не только новенький «форд» ушел в народ, но и рекламный трюк
Первая игра состоялась летом 1912 года: в ней участвовали 8 человек на 4 автомобилях
Игра вызвала настоящий ажиотаж: за ней наблюдали больше 5 тысяч зрителей
И автополо стало настолько популярным, что в него играли вплоть до конца 1920-х годов
И это несмотря на то, что такой спорт был весьма травмоопасным
Получить травмы могли как сами игроки, так и зрители
Не говоря уж о повреждениях автомобилей: машины постоянно сталкивались друг с другом
Транспорт даже пытались обтянуть сеткой, но это не помогало
У игроков вылетали молотки из рук, да и сами они могли выпасть из открытой машины
В конце матча обычно почти все машины были разбиты
Так, за 1924 год во время игр пришли в негодность примерно 1500 колес, 70 осей и 10 двигателей
Так что, в конце 1920-х годов популярность этого странного вида спорта пошла на убыль
И оно неудивительно: ремонт автомобилей был слишком дорог
Согласитесь, далеко не каждому захочется то и дело приводить в порядок своего железного коня
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