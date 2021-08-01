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16 фото о том, как в поло лошадей решили заменить на автомобили

16 фото о том, как в поло лошадей решили заменить на автомобили (17 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: авто   гонки   люди   машина   подборка   поло   ретро   фото   
209
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Автомобили и спорт всегда были совместимы. Только гонок великое множество, но в начале прошлого века машинами решили заменить даже… лошадей!

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Метки: авто   гонки   люди   машина   подборка   поло   ретро   фото   
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1  комментарий
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livaneth 2 часа назад
А вот, во что это превратилось.
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