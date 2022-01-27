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Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД

Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД (3 фото)

Автор:
27 января 2022 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Ерохин   авто   арест   видео   гибдд   лихач   
3070
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Кажется, правоохранители, наконец, взялись за любителей хайпа, нарушающих все возможные правила дорожного движения. В Москве задержали очередного блогера, который искал приключений на свою пятую точку. И, похоже, нашел.


Гошу Ерохина, который регулярно публикует на своей странице в Инстаграм видео с "подвигами" на дорогах, отследили по очередному ролику, залитому в соцсеть.


«Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы», – сообщается на сайте МВД Медиа.


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Лихач разъезжал по столичным улицам на легковушке отечественного автопрома, которую вычислили за несколько минут. После этого водителя задержали.


В отношении Ерохина составили несколько протоколов, помимо прочих – за управление авто без прав и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В результате блогер, на Инстаграм которого подписано около полумиллиона пользователей, отправился на 11 суток под арест, с его авто сняли и изъяли регистрационные номера и эвакуировали машину на спецстоянку.


Представители правоохранительных органов отмечают, что только за прошедший год лихач более 20 раз привлекался к административной ответственности.

Источник:

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Метки: Ynews   Ерохин   авто   арест   видео   гибдд   лихач   
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19k
С.В. 3 часа назад
и выгляди как чурка
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489
Huge Ackman 50 секунд назад
Кто такой? Откуда? Кто на него подписан?
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1k
Vad 10 минут назад
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14k
эмосурикат прямоползающий 21 минуту назад
наказали злостного нарушителя и хорошо
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2k
Игорь 22 минуты назад
хошь не хошь, а маловато будет. маловато! (с)
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1k
Max 45 минут назад
Очень мягкое наказание. Надо авто утилизировать в жесткой форме в его присутствии - разодрать чехлы, аудиосистему выдрать и сломать и т.д., а затем под пресс. Спрессованный кубик выдать водителю и заставить его высылать фотки хранения в течении 5 лет.
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727
Andy 54 минуты назад
Конский штраф. Машину продать в погашение штрафа. Если останется сдача - уходит на оплату изучения ПДД, ибо они ПДД не знают. Все блогеры в один миг станут примерными водителями
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31k
Григорий 55 минут назад
Пусть за границу пи#дует, там его ещё и пристрелят)
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1k
Алексей 58 минут назад
А через 11 суток он купит себе новую машину и продолжит копить административки ))))
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13
FfF Алексей 8 минут назад
Его ещё быстрее поймают и тут уже может УК прилететь.
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6k
Виктор Час назад
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5k
tamin Час назад
А что за мода выглядеть как чурка. А так-хорошая новость. Давайте, этих всех гонщиков к ногтю
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1
прунычь Час назад
а надо кочергу было в сраку вставить ...
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13k
Евгений Час назад
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13k
Minos Час назад
Ему эти 11 суток принесут только пиар, лайки и новых подписчиков. Для таких блохеров нужны санкции куда жестче: только штраф от миллиона, конфискация автомобиля на котором совершалось административное правонарушение, при повторном залете - все то же самое + исправительные работы на год (не срок, а именно работы) и обязать каждый день таких работ показывать в своем блоге, что бы итог видели все подписчики. И работы должны быть в каком-нибудь хосписе или интернате, или еще каком-нибудь подобном месте. Вот тогда это будет работать.
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4k
Владимир 2 часа назад
почему они стесняются своих настоящих имён.или хотя бы брали свои чуркские псевдонимы.ведь по морде лица видно,что это не Ерохин.
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1k
Sergei 2 часа назад
У меня под окнами парковка гипермаркета, там таких дристунов - туча.
Каждую ночь они там жгут пердаки, полиция ничего не предпринимает.
По многочисленным обращением мусорской козелок конечно иногда приезжает на парковку, включает люстру и стоит, дристуны его не боятся и продолжают крутить свои бублики во круг него.
Жалкое зрелище.
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5k
IceBazooka 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Sergey 2 часа назад
очередной дал....б, который не учится на чужих ошибках
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9k
Андрей А 2 часа назад
"Только за год более 20 раз привлекался к административной ответственности" Нарушал правила. Причем это делал сознательно, выкладывал в сеть, полляма долбойобов наблюдали за ним и стопудов многие повторяли. Это не веские причины лишить его прав навсегда и присадить на несколько лет, что бы подумать???
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Хайпоблоггера, который хайповал на своем тазике по стритам Москвы, взяли в кастоди. Давно пора.
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17k
ЦСКА 2 часа назад
Муд....Блогера отпи.дить! Маши....Корыто сжечь!
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