Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД

Кажется, правоохранители, наконец, взялись за любителей хайпа, нарушающих все возможные правила дорожного движения. В Москве задержали очередного блогера, который искал приключений на свою пятую точку. И, похоже, нашел.
Гошу Ерохина, который регулярно публикует на своей странице в Инстаграм видео с "подвигами" на дорогах, отследили по очередному ролику, залитому в соцсеть.
«Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы», – сообщается на сайте МВД Медиа.
Лихач разъезжал по столичным улицам на легковушке отечественного автопрома, которую вычислили за несколько минут. После этого водителя задержали.
В отношении Ерохина составили несколько протоколов, помимо прочих – за управление авто без прав и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В результате блогер, на Инстаграм которого подписано около полумиллиона пользователей, отправился на 11 суток под арест, с его авто сняли и изъяли регистрационные номера и эвакуировали машину на спецстоянку.
Представители правоохранительных органов отмечают, что только за прошедший год лихач более 20 раз привлекался к административной ответственности.
Источник:
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Написано же - Ли-Хач
Каждую ночь они там жгут пердаки, полиция ничего не предпринимает.
По многочисленным обращением мусорской козелок конечно иногда приезжает на парковку, включает люстру и стоит, дристуны его не боятся и продолжают крутить свои бублики во круг него.
Жалкое зрелище.