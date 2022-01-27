Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД

Гошу Ерохина, который регулярно публикует на своей странице в Инстаграм видео с "подвигами" на дорогах, отследили по очередному ролику, залитому в соцсеть.

«Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы», – сообщается на сайте МВД Медиа.