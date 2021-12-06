Жительница Казани, сдававшая экзамены на вождение, поставила на уши полицию и ОМОН

Кто эти люди?

Холодная война: в Сергиевом Посаде из криохранилища выкрали три замороженных тела

Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт

Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России

"Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии

На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД