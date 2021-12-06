Жительница Казани, сдававшая экзамены на вождение, поставила на уши полицию и ОМОН

Во время сдачи теоретического экзамена в казанском отделении ГИБДД проверяющие заметили, что девушка по имени Вероника как-то странно себя ведет. Нервничает, оглядывается и теребит проводок на шее. Не дожидаясь
перитонита обострения ситуации, экзаменатор попросил показать"прибор", а когда Вероника отказалась, вызвал ОМОН.
Несостоявшуюся 24-летнюю студентку под белы ручки из кабинета выводили силовики. После оказалось, что девушка попыталась сдать экзамен, используя техническое устройство для передачи данных. Вот что значит плохо знать теорию!
По сообщениям в СМИ, техническое устройство у девушки отняли, а с ней провели профилактическую беседу. Вот тот самый "прибор", из-за которого разгорелся сыр-бор.
В общем, препод, конечно, лопух, но аппаратура при нем (с).
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