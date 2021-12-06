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Жительница Казани, сдававшая экзамены на вождение, поставила на уши полицию и ОМОН

Жительница Казани, сдававшая экзамены на вождение, поставила на уши полицию и ОМОН (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   гибдд   казань   не сдала   омон   смекалка   экзамены на вождение   
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Во время сдачи теоретического экзамена в казанском отделении ГИБДД проверяющие заметили, что девушка по имени Вероника как-то странно себя ведет. Нервничает, оглядывается и теребит проводок на шее. Не дожидаясь перитонита обострения ситуации, экзаменатор попросил показать"прибор", а когда Вероника отказалась, вызвал ОМОН.

Несостоявшуюся 24-летнюю студентку под белы ручки из кабинета выводили силовики. После оказалось, что девушка попыталась сдать экзамен, используя техническое устройство для передачи данных. Вот что значит плохо знать теорию!


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По сообщениям в СМИ, техническое устройство у девушки отняли, а с ней провели профилактическую беседу. Вот тот самый "прибор", из-за которого разгорелся сыр-бор.


В общем, препод, конечно, лопух, но аппаратура при нем (с).

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Метки: Ynews   видео   гибдд   казань   не сдала   омон   смекалка   экзамены на вождение   
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12  комментариев
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17k
DeniZZka Час назад
Никогда не понимал, на что рассчитывают те, кто пытается как-то мухлевать на теоретическом экзамене. Ну тебе же всё равно практический экзамен сдавать, а ты правил не знаешь.
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12k
Великий Кормчий 2 минуты назад
А автомобилем управлять она тоже планирует через приложение в телефоне?
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Владимир Полчаса назад
что там за курица,уж билеты не выучить,или лентяйка или дебилка.
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Leonid 46 минут назад
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36k
kalinser Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Mowgley Час назад
Электронный экзаменосдаватор на фото вижу я
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Max Час назад
Ну да...а потом удивляемся, что такие курицы потом на дороге на полном серьёзе расставляют приоритетность движения ТС следующим образом - автомобиль, автобус или трамвай, грузовик, мотоцикл, велосипед в порядке убывания приоритета.
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Александр Час назад
В кино так взрывные устройства показывают
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