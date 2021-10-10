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На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД

На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2021 09:38
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   видео   гибдд   пдд   скандал   ставрополье   цыгане   
880
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Как только выяснилось, что автомобильные права у представителя кочевого племени подозрительные и не избежать проверки, золотозубый владелец машины тут же позвонил родственникам. И началось... Хорошо, что своих не бросают не только цыгане, но и правоохранители.

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Метки: ynews   видео   гибдд   пдд   скандал   ставрополье   цыгане   
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16  комментариев
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25k
Мойша 46 минут назад
Вызвать автозак, и ВСЕХ горлопанящих на 10 суток за неподчинение и препятствование органам правопорядка.
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13k
Совранский 3 минуты назад
Мягко, слишком мягко!(((
Хотелось бы так:
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2k
Михаил 8 минут назад
Когда уже наша полиция будет действовать как в США?
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464
Grinoom 14 минут назад
Скорей бы у госорганов (и у государства в целом) к кавказцам появилось такое же отношение как к цыганам - всё то же самое: дерутся, провоцируют, ведут себя как обезьяны, итд.
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−48
Взрослый мужик 14 минут назад
Ромал надо профилактически куярить хотя бы раз в месяц. Без разбору, всех подряд, чтобы не борзели
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3k
Севастьян 17 минут назад
Им не привыкать сидеть на нарах.То наркота,то кипиш,то воровство.
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60k
Опиум для народа 19 минут назад
Митингующих давно бы завернули. Но черные у нас в законе.
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36k
Alex 23 минуты назад
Всех цыган перестрелять как собак.
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660
да пох Полчаса назад
Почему в России не используют электро шокеры ?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Видимо в каком-то цыганском поселке скоро объявится ОПОН со шмоном.....
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2k
* You All 37 минут назад
отбить им почки и выселить из страны,а лучше этих нарко борыг по тихой в ближайший лес вывезти и зарыть
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12k
gavrosh 40 минут назад
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6k
AIRON_FIRST 41 минуту назад
считаю, что предупредительный выстрел вверх избавил бы инспекторов от лишней суеты
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868
сеньор Леонсио 43 минуты назад
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