На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД

Мужчина цыганской наружности к такому повороту оказался не готов. .Он попытался было выхватить автоправа и убежать, но был задержан и усажен в авто. Пока инспектор составлял на него протокол, собралась целая толпа громкоголосых соотечественников нарушителя, которые требовали отпустить своего соплеменника, громко кричали и вообще наводили всяческую суету. Кстати, в процессе задержания нарушитель несколько раз ударил инспектора ГИБДД, а когда в отношении него проявили силу, возмутился. Группа поддержки тут же достала камеру и начала снимать "произвол", крича о том, что инспектор проявил силу.