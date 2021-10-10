На Ставрополье толпа цыган попыталась отбить родственника у инспекторов ГИБДД

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Как только выяснилось, что автомобильные права у представителя кочевого племени подозрительные и не избежать проверки, золотозубый владелец машины тут же позвонил родственникам. И началось... Хорошо, что своих не бросают не только цыгане, но и правоохранители.
С цыганами в конфликты лучше не вступать. Судя по видео из Ставропольского края, инспектору ГИБДД после общения с толпой ромалэ потребуется небольшой отпуск для восстановления нервной системы.
Конфликт, который разгорелся в Новопавловске, начался банально. Полицейские остановили машину для проверки документов. Бумаги показались подозрительными, и водителя попросили пройти в служебную машину для подробного разбирательства.
Мужчина цыганской наружности к такому повороту оказался не готов. .Он попытался было выхватить автоправа и убежать, но был задержан и усажен в авто. Пока инспектор составлял на него протокол, собралась целая толпа громкоголосых соотечественников нарушителя, которые требовали отпустить своего соплеменника, громко кричали и вообще наводили всяческую суету. Кстати, в процессе задержания нарушитель несколько раз ударил инспектора ГИБДД, а когда в отношении него проявили силу, возмутился. Группа поддержки тут же достала камеру и начала снимать "произвол", крича о том, что инспектор проявил силу.
В итоге нарушителя все равно доставили в отдел внутренних дел Новопавловска. Помимо пяти административных протоколов по различным статьям, товарищ заработал себе и более серьезные неприятности. Как поясняют в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, "по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции материалы переданы в следственные органы. Также по данному происшествию в ОМВД России по Кировскому городскому округу проводится служебная проверка".
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