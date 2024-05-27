"У меня ничего нет, я сельский житель": в гараже арестованного силовика в Екатеринбурге нашли несколько элитных машин

Как сообщают СМИ, "Феррари" была взята в лизинг, страхователем авто оказалась фирма под названием «Евразия». Синий Porsche записан на некоего Илью Вячеславовича, и лишь владельцем черного Lexus является человек с фамилией Дьяков (предположительно — отец арестованного Андрея Дьякова).

Формально авто принадлежат разным людям, но, скорее всего, их истинным владельцем был задержанный силовик, т.к. практика переписывания дорогого имущества на родственников и друзей отработана давно и прочно.

Дьяков пробудет под арестом еще два месяца, что, конечно. ему категорически не нравится. А пока следователи продолжают обыскивать другое имущество "сельского жителя".

Сам же Дьяков себя виновным не считает.