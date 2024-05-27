"У меня ничего нет, я сельский житель": в гараже арестованного силовика в Екатеринбурге нашли несколько элитных машин

Главный борец с коррупцией Дьяков явно знал толк в крутых тачках.
В Екатеринбурге продолжается "чистка рядов" силовиков. Так, на днях был задержан Андрей Дьяков - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Свердловской области. Ему вменяют взятку в размере 200 миллионов рублей, которую он, по версии следствия, получил от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Шахмаева. Финансовый директор «Трубной торговой компании — Екатеринбург», как подозревают следователи, под покровительством Дьякова проворачивал хитрую схему: его компания лишь по документам поставляла трубы в Казахстан, за что получила огромный налоговый вычет.
Дьяков курирует УЭБиПК с января 2024 года, но себя считает "сельским жителем", а обвинение следствия - наговором недоброжелателей.
"Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес. Я в шоке, если честно. Вот что мера пресечения на два месяца делает с человеком. Я не согласен с арестом. У меня нет ни двойного гражданства, ни имущества за границей, ни родственников. Всю жизнь я сельский житель. Все мои друзья подтвердят, что мои родители занимаются сельским хозяйством", - сетует Дьяков.
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Родители этого силовика являются преуспевающими бизнесменами из Пермского края. Да и сам он не бедствовал - во время обыска в гараже Дьякова были обнаружены несколько весьма дорогих авто.
Среди них - матовый суперкар Ferrari Roma с движком мощностью 620 лошадиных сил. Стоимость такой машинки в Москве может составлять от 20 до 40 миллионов рублей.
Рядом с этой красоткой стояли электрокар Porsche Taycan (стоимость от 10 до 15 млн рублей), а также Lexus и BMW.
Как сообщают СМИ, "Феррари" была взята в лизинг, страхователем авто оказалась фирма под названием «Евразия». Синий Porsche записан на некоего Илью Вячеславовича, и лишь владельцем черного Lexus является человек с фамилией Дьяков (предположительно — отец арестованного Андрея Дьякова).
Формально авто принадлежат разным людям, но, скорее всего, их истинным владельцем был задержанный силовик, т.к. практика переписывания дорогого имущества на родственников и друзей отработана давно и прочно.
Дьяков пробудет под арестом еще два месяца, что, конечно. ему категорически не нравится. А пока следователи продолжают обыскивать другое имущество "сельского жителя".
Сам же Дьяков себя виновным не считает.
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В СМИ полагают, что проверки и аресты могут быть связаны с делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Она, по версии следствия, была в составе группы (в которую сходил и Шахмаев), которая при помощи хитрых схем получала налоговые вычеты. Правда, Дьяков утверждает, что виделся с Чернецкой один раз в жизни и вообще с ней никаких дел не имел. Впрочем, если подтвердится версия о получении взятки от Шахмаева, знакомство арестованного с Чернецкой может оказаться не столь важным.
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