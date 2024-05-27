FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8898 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"У меня ничего нет, я сельский житель": в гараже арестованного силовика в Екатеринбурге нашли несколько элитных машин

"У меня ничего нет, я сельский житель": в гараже арестованного силовика в Екатеринбурге нашли несколько элитных машин

Автор:
27 мая 2024 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Ferrari   Ynews   Видео   Дьяков   авто   автопарк   арест   екатеринбург   мошенничество   обыск   
2990
5
3

Главный борец с коррупцией Дьяков явно знал толк в крутых тачках.

В Екатеринбурге продолжается "чистка рядов" силовиков. Так, на днях был задержан Андрей Дьяков - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Свердловской области. Ему вменяют взятку в размере 200 миллионов рублей, которую он, по версии следствия, получил от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Шахмаева. Финансовый директор «Трубной торговой компании — Екатеринбург», как подозревают следователи, под покровительством Дьякова проворачивал хитрую схему: его компания лишь по документам поставляла трубы в Казахстан, за что получила огромный налоговый вычет.


Дьяков курирует УЭБиПК с января 2024 года, но себя считает "сельским жителем", а обвинение следствия - наговором недоброжелателей.


"Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес. Я в шоке, если честно. Вот что мера пресечения на два месяца делает с человеком. Я не согласен с арестом. У меня нет ни двойного гражданства, ни имущества за границей, ни родственников. Всю жизнь я сельский житель. Все мои друзья подтвердят, что мои родители занимаются сельским хозяйством", - сетует Дьяков.



Родители этого силовика являются преуспевающими бизнесменами из Пермского края. Да и сам он не бедствовал - во время обыска в гараже Дьякова были обнаружены несколько весьма дорогих авто.


Среди них - матовый суперкар Ferrari Roma с движком мощностью 620 лошадиных сил. Стоимость такой машинки в Москве может составлять от 20 до 40 миллионов рублей.



Рядом с этой красоткой стояли электрокар Porsche Taycan (стоимость от 10 до 15 млн рублей), а также Lexus и BMW.


Как сообщают СМИ, "Феррари" была взята в лизинг, страхователем авто оказалась фирма под названием «Евразия». Синий Porsche записан на некоего Илью Вячеславовича, и лишь владельцем черного Lexus является человек с фамилией Дьяков (предположительно — отец арестованного Андрея Дьякова).


Формально авто принадлежат разным людям, но, скорее всего, их истинным владельцем был задержанный силовик, т.к. практика переписывания дорогого имущества на родственников и друзей отработана давно и прочно.

Дьяков пробудет под арестом еще два месяца, что, конечно. ему категорически не нравится. А пока следователи продолжают обыскивать другое имущество "сельского жителя".


Сам же Дьяков себя виновным не считает.



В СМИ полагают, что проверки и аресты могут быть связаны с делом бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Она, по версии следствия, была в составе группы (в которую сходил и Шахмаев), которая при помощи хитрых схем получала налоговые вычеты. Правда, Дьяков утверждает, что виделся с Чернецкой один раз в жизни и вообще с ней никаких дел не имел. Впрочем, если подтвердится версия о получении взятки от Шахмаева, знакомство арестованного с Чернецкой может оказаться не столь важным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ferrari   Ynews   Видео   Дьяков   авто   автопарк   арест   екатеринбург   мошенничество   обыск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
185
Corkscrew Час назад
Как правило, борцы с коррупцией, если не сразу, то со временем точно, сами в этом дерьме замазываются по самую макушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
Простой сельский житель...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hemul_D 22 минуты назад
Ну да, у каждого сельского жителя в гараже стоят чужие суперкары, они просто за ними присматриваю. Ага, мы так и поняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Полчаса назад
Это не его. Эти глаза не могут врать! Сарказм, если что
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий 41 минуту назад
Подкинул паааалюбому! Вчера ещё гараж пуст был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей А 41 минуту назад
вот же реально крыса мусорская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 59 минут назад
Мочить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Станислав Час назад
Как в Китае надо расстрел вводить таким. Сразу поубавится таких борцунов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 2 часа назад
Подбросили, к бабке не ходить ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2136 постов (2123 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в...
Набирающие популярность в сообществах
Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова⁠⁠
Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова⁠⁠
Родина российского культуризма
Родина российского культуризма
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#Россия#аварии#кот#ДТП#школа#кошка#Япония
#в мире#Юмор#СССР#машина#автомобили#авто аварии#улыбнуло#дети#девушки#инцидент
#животные#люди#факты#автомир#Прикол#забавно#позитив#новости#кино#красота
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки... «Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа «Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное... В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль "Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку "Я же порядочный!": суд не поверил Кологривому и отправил актёра на 7 суток за решётку

На что жалуетесь?

Вернуться