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Блогеры из Екатеринбурга перекрыли дорогу, чтобы поиграть в футбол, но добились внимания не подписчиков, а ГИБДД

Блогеры из Екатеринбурга перекрыли дорогу, чтобы поиграть в футбол, но добились внимания не подписчиков, а ГИБДД (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 07:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   блогеры   видео   гибдд   екатеринбург   помехи на дороге   футбол   
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Тикток продолжает поражать мозг молодых россиян. На этот раз пориджи устроили футбольное поле прямо на проезжей части.

Посреди полосы на улице Челюскинцев несколько парней из Екатеринбурга устроили футбольный матч. Водителям пришлось объезжать недоблогеров, чему вряд ли кто-то из сидящих за рулем был рад. Все действо, разумеется, снималось на видео.


Собственно, ради контента молодые люди и затеяли это опасное мероприятие.


Один из блогеров, правда, уверяет, что цель этой акции вполне благая - пропаганда спорта. В ГИБДД хоть и сообщили, что жалоб от водителей на "футболистов" не было, проверку инцидента все-таки начали. Ждем извинений.

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Метки: авто   блогеры   видео   гибдд   екатеринбург   помехи на дороге   футбол   
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17  комментариев
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954
Ksenia2 Час назад
Дебилы.
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5k
SuperTroll 3 минуты назад
Блогер, тиктокер-синонимы слов аутист, дол..б, пид..ас, му..к.
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3k
Chev Chelios 6 минут назад
Вот что не говори, а мы размякли. Представляю такой перфоманс году в 93-м, они бы и 5 минут там не поиграли, минимум по башке бы схлопотали.
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16k
homerchik 8 минут назад
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786
Григорий Водениктов 10 минут назад
что не 3.14DОР то БЛОГЕР! или на оборот, хотя разницы не особо
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3k
foggen2 19 минут назад
Захотели ли бы пропагандировать спорт-взяли бы лопаты и под тот же речитатив убрали бы пару тротуаров от снега.Хоть вприсядку,хоть задом наперёд,хоть в семейных трусах по колено на морозе.Это было бы и полезно и не мешало бы людям.
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10k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
ДОЛБАЙОБЫ! А не блохеры! называть их надо по-нашему.
Жаль трактор не ехал с отвалом.. чтоб их нахер всех на обочину вместе с их мусором..
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297
В. Л. Час назад
Чтооооо? Пориджи???? Аффтар, вам минус.
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466
Васёк В. Л. Час назад
А как по-другому ум свой явить? Только так
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11k
The Dude Час назад
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8k
Мистер Фикс Час назад
Говноконтент любой ценой
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37k
Франц Лефорт Час назад
При просмотре таких видео у меня возникает странное желание высечь таких бло.....,пардон дебилов РОЗГАМИ! Чтобы месяц на жопе сидеть не могли. По другому боюсь не дойдёт......
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449
阿鋒 Час назад
В Екб «коробок» и полей уже специальных нет?! Лучше б эти «агитаторы» за ЗОЖ и спорт сразу на перроне или прям на ж/д путях играли. :)
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Надеюсь этот "успех" их окрылит,и они попытаются закрепить его матчем на кольцевой,под колёсами фуры!
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47k
zloykoyot Час назад
Вот посмотришь на этих мудаков и пожалеешь что мало народу стало бейсбольные биты в багажнике возить. В 90-е этим спортсменам на раз бы растолковали в чём их смысл жизни.
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