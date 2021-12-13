Блогеры из Екатеринбурга перекрыли дорогу, чтобы поиграть в футбол, но добились внимания не подписчиков, а ГИБДД

Тикток продолжает поражать мозг молодых россиян. На этот раз пориджи устроили футбольное поле прямо на проезжей части.
Посреди полосы на улице Челюскинцев несколько парней из Екатеринбурга устроили футбольный матч. Водителям пришлось объезжать недоблогеров, чему вряд ли кто-то из сидящих за рулем был рад. Все действо, разумеется, снималось на видео.
Собственно, ради контента молодые люди и затеяли это опасное мероприятие.
Источник:
Один из блогеров, правда, уверяет, что цель этой акции вполне благая - пропаганда спорта. В ГИБДД хоть и сообщили, что жалоб от водителей на "футболистов" не было, проверку инцидента все-таки начали. Ждем извинений.
Источник:
- За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники
- В Екатеринбурге массовый пикет против вакцинации закончился песнями и хороводом
- Трамвай на лету остановит: женщина пыталась руками удержать взбесившийся вагон
- В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге
- На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив
Понравилось23
Жаль трактор не ехал с отвалом.. чтоб их нахер всех на обочину вместе с их мусором..