FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7625 постов • 711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Россиянин разбил арестованную за долги машину на глазах у инспекторов ДПС

Россиянин разбил арестованную за долги машину на глазах у инспекторов ДПС (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 14:27
Сообщество : Автомир
Метки: СПП   арест   видео   гибдд   долг   курьез   машина   уничтожение   
2038
2
1

Так не доставайся же ты никому!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: СПП   арест   видео   гибдд   долг   курьез   машина   уничтожение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Vital Idol 2 часа назад
приобрёл подержанную "Ладу" всего несколько дней назад и даже не успел ее зарегистрировать на свое имя....

как приставы могли арестовать машину, если он её ещё незарегистрировал?!?! что за шляпа?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
0
Виталий Дорошенко 8 минут назад
как ему только прова выдали на лицо психические отклонения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Стоша Полчаса назад
Смотрите Мр Рисссо и остальных из Движения чтоб знать как общаться с нечистью, иначе общее незнание законов приведёт к вашему обнищанию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
Killa Полчаса назад
Нанесение ущерба (теперь уже) госимуществу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Killa 56 секунд назад
Уголовная статья, если по закону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx Полчаса назад
Получается он разбил уже не свою машину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Собака Час назад
Мент, общественный деятель мусорских искусств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Vazari Час назад
Тупой бабуин. Разбить машину ногами-мозгов хватило. А проверить машину перед покупкой, на ограничения-нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
sssss3 2 часа назад
И что, он сумму задолженности этим снизил??? Чем он себе помог или улучшил своё положение???
Тупой ещё тупее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей sssss3 Час назад
А ему наплевать на сумму задолженности. Долг-то не его, а владельца машины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
KevinSmith 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx KevinSmith Полчаса назад
На Рамона Меркадера похож... Одно лицо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, это он зря. Умышленная порча чужого имущества выходит, если всё так, как написано в заметке, либо порча имущества на ответственном хранении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
stabskapitan Борис Карабанов 2 часа назад
да и оценят имущество уже по гораздо меньшей цене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав stabskapitan 49 минут назад
На сколько оценят авто не его проблемы, т.к. долги не его, а проблемы бывшего владельца. У этого мужика просто отобрали авто и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Футболистам пришлось толкать заглохшую на поле машину скорой помощи Футболистам пришлось толкать заглохшую на поле машину скорой помощи Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием и отчитал чиновников Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием и отчитал чиновников В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться с ним не стали В Конго появился таинственный монолит, местные жители церемониться с ним не стали Полицейские сыграли со школьниками в «ОМОН и протестующих» Полицейские сыграли со школьниками в «ОМОН и протестующих»
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307135



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
7
150
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
6
100
Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
1
10
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
Авария дня. Лобовое столкновение в Каменске-Уральском
0
7
Авария дня. Лобовое столкновение в Каменске-Уральском
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#животные#дети#автомир#картинки#в мире#жизнь#питомцы
#фото#интересно#люди#сша#СССР#автомобили#авто аварии#аварии#Москва#позитив
#прикол#Россия#подборка#интересное#факты#дтп#прикольные#приколы#настроение#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться