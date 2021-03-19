В городе Вязники (Владимирская область) владелец ВАЗ-2110 настолько был раздосадован, что попался во время совместного рейда ДПС и судебных приставов, что решил разбить собственную машину.





Дело в том, что молодой человек приобрёл подержанную "Ладу" всего несколько дней назад и даже не успел ее зарегистрировать на свое имя. Для него стало неприятным сюрпризом, что на машину наложен арест. Но приставы сообщили, что это его проблемы, и авто ему теперь не принадлежит. Тогда неосмотрительный покупатель решил выместить свой гнев на новоприобретенной "десятке". Правоохранители ему не препятствовали - кондуктор понимает...