"Кажется, у меня были галлюцинации": виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте объяснил причины аварии

Как с такими проблемами психики (если Середнев не лжет) он мог получить водительские права? Вопрос остается открытым.





Напомним, что вчера, 21 декабря на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом

микроавтобус под управлением Середнева, двигавшийся на высокой скорости по разделительной полосе, потерял управление и пошел на таран. Пострадали около двух десятков авто и три человека. По счастью, обошлось без жертв.

Участником авраии стало авто с дипномерами.Водитель машины посольства Китая рассказал о том, как попалд в ДТП. «Быстро наехал <…>, толкнул Audi, а потом Camry, и Camry задела меня».



