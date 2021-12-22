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"Кажется, у меня были галлюцинации": виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте объяснил причины аварии

"Кажется, у меня были галлюцинации": виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте объяснил причины аварии (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2021 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   галлюцинации   дтп   массовая авари   массовая авария   ттк   
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По словам Середнева, он давно принимает галоперидол, но никаких аварий не совершал.

На странное поведение мужчины, устроившего 21 декабря массовую аварию с участием 18 автомобилей обратили внимание с момента его задержания. Павел Середнев по свидетельству очевидцев был как будто не в себе.




Свое состояние чуть позже он объяснил длительным (более 10 лет) приемом нейролептиков, а потому на дороге у него могли возникнуть галлюцинации.


Как с такими проблемами психики (если Середнев не лжет) он мог получить водительские права? Вопрос остается открытым.


Напомним, что вчера, 21 декабря на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом

микроавтобус под управлением Середнева, двигавшийся на высокой скорости по разделительной полосе, потерял управление и пошел на таран. Пострадали около двух десятков авто и три человека. По счастью, обошлось без жертв.

Участником авраии стало авто с дипномерами.Водитель машины посольства Китая рассказал о том, как попалд в ДТП. «Быстро наехал <…>, толкнул Audi, а потом Camry, и Camry задела меня».



СМИ сообщают, что для ликвидации завала из поврежденных авто потребовалось 9 эвакуаторов АМПП.

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Метки: авария   видео   галлюцинации   дтп   массовая авари   массовая авария   ттк   
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9  комментариев
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10k
myymoo Полчаса назад
Галоперидол рецептурный препарат, следовательно он должен на учёте в ПНД стоять, возникают закономерные вопросы: Как он получил справку? и Как получил права?. Надо наверное и остальных ответственных привлечь.
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48
Timofey2007 3 минуты назад
Новый вездиход "Я галоперидол принемая"
.. Извените вопросов нет.
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259
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
nobody® 7 минут назад
из первой попавшейся инструкции в интернете: Во время приёма галоперидола запрещается вождение транспортных средств, обслуживание механизмов и другие виды работ, требующих повышенной концентрации внимания, а так же приём алкоголя
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Андрей 9 минут назад
хорошие вопросы к медсправке и хотелось бы услышать о докторе который сядет за справку
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2k
Алексей 19 минут назад
Насколько я помню, по ПДД явно запрещено управлять автомобилем находясь под действием лекарств.
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
очередной сын б @ яди прославился в интернете, ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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