"Кажется, у меня были галлюцинации": виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте объяснил причины аварии

По словам Середнева, он давно принимает галоперидол, но никаких аварий не совершал.
На странное поведение мужчины, устроившего 21 декабря массовую аварию с участием 18 автомобилей обратили внимание с момента его задержания. Павел Середнев по свидетельству очевидцев был как будто не в себе.
Свое состояние чуть позже он объяснил длительным (более 10 лет) приемом нейролептиков, а потому на дороге у него могли возникнуть галлюцинации.
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Как с такими проблемами психики (если Середнев не лжет) он мог получить водительские права? Вопрос остается открытым.
Напомним, что вчера, 21 декабря на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом
микроавтобус под управлением Середнева, двигавшийся на высокой скорости по разделительной полосе, потерял управление и пошел на таран. Пострадали около двух десятков авто и три человека. По счастью, обошлось без жертв.
Участником авраии стало авто с дипномерами.Водитель машины посольства Китая рассказал о том, как попалд в ДТП. «Быстро наехал <…>, толкнул Audi, а потом Camry, и Camry задела меня».
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