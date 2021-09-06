FISHKINET
Сообщество Аварии 4740 постов • 472 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Крыму водитель ВАЗа на большой скорости сбил трех девушек, а после скрутил номера со своего авто

В Крыму водитель ВАЗа на большой скорости сбил трех девушек, а после скрутил номера со своего авто (4 фото + 2 видео)

Автор:
06 сентября 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Крым   Партенит   авария   видео   дтп   скорость   
2133
4
2
Инцидент, который произошел 5 сентября, поздно ночью, разгневал очевидцев, утверждающих, что водитель даже не взглянул в сторону пострадавших, не говоря уж о помощи, а сразу начал заметать следы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Крым   Партенит   авария   видео   дтп   скорость   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Алексей 2 часа назад
А зачем номера в такой ситуации скручивать? Что это даст?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Святослав 15 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Роман Ефремов Полчаса назад
скручивают , что бы потом перед Ромзаном не извинятся , какие они невинные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kotkot Полчаса назад
Ничего удивительного, они когда на осле в своëм ауле в дтп попадают, сразу орут: ишак не моя, мамай килянус..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак 41 минуту назад
...снова "у преступности нет национальности".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Дрочер Полоумный 47 минут назад
У преступности нет национальности. Она вся с Кавказа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Час назад
Дагестанец за рулём этого корыта, когда твоя мамка и сестры будут лежать прибитые к стене чьим то бампером, ты будешь скулить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нескучный сад Час назад
Погоди-ка... Это же те "настоящие мужчины", которые женщин уважают? Или они уважают только тех женщин, за которых брат/отец/муж может кинжал между рёбер засунуть? А про остальных Аллах ничего не говорил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений Час назад
Машину что ж не перекрасили еще по быстренькому?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Ok Ko 2 часа назад
Столько мужиков собралось посмотреть и не смогли трёх жЫвотных завалить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
uutb 2 часа назад
Настоящий боец! Гордое дитя гор! Поступок, достойный настоящего мужчины!
Неужели ни у кого сил не оказалось, чтобы помешать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Sergei 2 часа назад
Извинятся на камеру и домой в аул поедут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rus77 2 часа назад
Ослоё6ы опять отличились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Mikhail Khlopotin 2 часа назад
"Настоящие мужчины" х.у.л.е
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 2 часа назад
овцеёпы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Судя по бородатым е.б.а.л.ь.н.и.к.а.м это были наследники этих п.и.д.о.р.а.с.о.в. Впрочем они и сами отъявленные п.и.д.о.р.ы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
769
Игорь Меншиков 2 часа назад
Забыл еще болгаркой номера на кузове и движке спилить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
малюта 2 часа назад
единорос?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото) Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото) Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП Эпичное ДТП на Калиниградской трассе Эпичное ДТП на Калиниградской трассе Под Саратовом опрокинулся рейсовый автобус. Пассажирам пришлось выбираться через разбитое окно Под Саратовом опрокинулся рейсовый автобус. Пассажирам пришлось выбираться через разбитое окно Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

769443



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нью-Йорк пошел ко дну
0
171
Нью-Йорк пошел ко дну
ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами
2
157
ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами
Набирающие популярность в сообществах
Сами по себе: какие причины заставили Ирину Винер оставить российских гимнасток в Токио без сопровождения?
1
5
Сами по себе: какие причины заставили Ирину Винер оставить российских гимнасток в...
Заложенность ушей при насморке: причины, ощущения, способы устранения
0
2
Заложенность ушей при насморке: причины, ощущения, способы устранения
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото)
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#прикол#СССР#смешно#подборка#автомир#интересное#мемы
#Юмор#фотографии#люди#Россия#кино#Разное#фильм#прикольные#находки#повезло
#интересно#история#животные#новости#приколы#ynews#автомобили#в мире#страна#российская империя

На что жалуетесь?

Вернуться