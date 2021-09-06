В Крыму водитель ВАЗа на большой скорости сбил трех девушек, а после скрутил номера со своего авто

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Инцидент, который произошел 5 сентября, поздно ночью, разгневал очевидцев, утверждающих, что водитель даже не взглянул в сторону пострадавших, не говоря уж о помощи, а сразу начал заметать следы.
В южнобережном поселке Партенит автомобиль "Ваз" на большой скорости наехал на трех девушек, после чего врезался в стоящий рядом павильон.
Как повел бы себя в данной ситуации нормальный водитель? По крайней мере, попытался бы оказать помощь пострадавшим. Но вазовладелец решил, что у него есть дела поважнее и стал быстро скручивать номера со своего авто.
Осторожно! Видео содержит кадры, которые некоторые могут посчитать жестокими
Видео этого безобразного поведения также было размещено в Сети. Мужчина продолжает избавляться от улик на фоне плача пострадавшей девушки. Ему помогает пара приятелей, которые, по свидетельству очевидцев, были пассажирами в том злополучном авто.
В местном паблике "Крым без цензуры" утверждается, что номера на машине были 95 региона, да и сидевшие в ней люди не были похожи на типичных славян.
Как сообщают СМИ, " в результате двое из троих пострадавших получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение". По факту данного ДТП в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
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