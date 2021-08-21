FISHKINET
Сообщество Аварии 4705 постов • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Эпичное ДТП на Калиниградской трассе

Эпичное ДТП на Калиниградской трассе (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 16:12
Сообщество : Аварии
Метки: Калиниград   авария   видео   дтп   обгон   
8856
2
1
Каких только каскадеров не увидишь на дороге. Порой такое происходит, что только и остается покачать головой и спросить, а не сцену из будущего фильма снимали?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Калиниград   авария   видео   дтп   обгон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
56
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
56  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
348
Сигизмунд Лазаревич 19 часов назад
биба и боба, два [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
217
Alex Furlong 3 часа назад
Двойной обгон . . . Он запрещен, и Это правильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 5 часов назад
Когда за такое будут лишать прав на пару лет всех нарушителей? Реально такие дебилы опасны для общества, причём без руля могут быть нормальными в общении людьми, им даже должности ответственные могут доверять, а за руль сели и мозг как меняют.
Не хочет наше гибдд принимать записи с регистраторов в качестве доказательства правонарушения, я бы таких нарушвльщиков пачками б сдавал, и встречку и обочину. Петухов сдавать не западо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Михаил Гривин 7 часов назад
Прекратите использовать умные утюги вместо регистраторов, в них камера слабовата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 10 часов назад
похоже, что паркетник преследовал микроавтобус.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Михаил Сметанкин 10 часов назад
Вот что случается, когда встречаются два долб...ба! Катастрофа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
elektrod161 11 часов назад
Что за наркоманы..??!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Краснодар 11 часов назад
Не дай бог таких попутчиков на дороге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor 13 часов назад
да обоих на кол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Chukcha_pisatel 14 часов назад
Походу, сработал закон второго м.удака: если в одной точке пространства появляется м.удак, то рядом с ним немедленно появляется и второй...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Robin Hood 14 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 15 часов назад
Долбены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−22
4k
NeDron 15 часов назад
Виноваты все кроме этих двух обмудков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 16 часов назад
Вот это я понимаю - командная работа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
_♛_ 16 часов назад
естественно водитель Пежо-3008
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
КакогоХу 17 часов назад
Виноваты хорошие дороги, которые позволяют так быстро разгоняться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 17 часов назад
Бмв это диагноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
702
Никита Помянтовский 17 часов назад
Разметка на дороге видимо не для них нарисована.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sehenswuerdigkeiten 17 часов назад
Биба и Боба - два дол@№&ба!

Особенно впечатлил циркач на микроавтобусе - ни тормозить, ни по зеркалам смотреть! Да даже впереди себя никуя не видит! Манекен бы лучше справился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей 17 часов назад
постановлению Пленума ВС № 20 водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения.
Так что, виновны оба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево Авария дня. Снежный апрель в Воркуте Авария дня. Снежный апрель в Воркуте Авария дня. Cмертельное столкновение на дамбе в Липецке Авария дня. Cмертельное столкновение на дамбе в Липецке
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109542



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советский электроприбор, который удивил китайцев
0
89
Советский электроприбор, который удивил китайцев
"Ух ты, говорящая рыба"
6
58
"Ух ты, говорящая рыба"
﻿
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото)
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#интересное#фотографии#gif#прикол#афганистан#сарказм#ynews
#факты#история#СССР#животные#подборка#познавательно#жизнь#дтп#сша#фильм
#интересно#кино#Россия#картинки#новости#Разное#актеры#позитив#прикольные#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться