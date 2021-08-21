Эпичное ДТП на Калиниградской трассе

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Каких только каскадеров не увидишь на дороге. Порой такое происходит, что только и остается покачать головой и спросить, а не сцену из будущего фильма снимали?
Вчера, на дороге между поселком Талпаки и городом Советск два лихих автомобилиста дружно обгоняли медленно двигающийся поток машин, не обращая внимания на знаки и разделительную полосу.
Вопрос для самых наблюдательных - кто виноват в этом ДТП?
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Метки: Калиниград авария видео дтп обгон
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Не хочет наше гибдд принимать записи с регистраторов в качестве доказательства правонарушения, я бы таких нарушвльщиков пачками б сдавал, и встречку и обочину. Петухов сдавать не западо.
Особенно впечатлил циркач на микроавтобусе - ни тормозить, ни по зеркалам смотреть! Да даже впереди себя никуя не видит! Манекен бы лучше справился.
Так что, виновны оба.