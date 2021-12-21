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Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин

Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин (6 фото + 4 видео)

Автор:
21 декабря 2021 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   Ynews   авария   видео   дтп   кутузовский проспект   массовая авария   машины   пьяный за рулем   
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По предварительной версии ГИБДД, виновником этого автоапокалипсиса стал 34-летний водитель Ford Explorer, которого хотят проверить на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения.

Сегодня, 21 декабря, на Третьем кольце в Москве столкнулись более десятка машин. В разных источниках количество авто, пострадавших в ДТП, варьирует от десяти до восемнадцати.


Среди пострадавших авто была замечена машина с дипномерами, а также каршеринговые авто и такси.


В соцсетях появились фото и видео с места аварии:

Известно, что по предварительным данным, ответственным за это столпотворение считают водителя Ford Explorer, который перед въездом в Кутузовский тоннель столкнулся с несколькими попутными машинами, а дальше количество участников массового ДТП только увеличилось.

Момент столкновения попал на видео:


Это водитель того самого Ford Explorer. Павел Середнев - сын 57-летнего бизнесмена, на которого оформлено авто.

После задержания Середнева попытались расспросить о том, как все случилось - его реакция на происходящее была довольно странной:


По предварительным данным, в результате массовой аварии пострадало три человека. В настоящее время движение по двум полосам ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД. А Середнева планируют освидетельствовать а наличие в крови алкоголя и наркотиков.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Ynews   авария   видео   дтп   кутузовский проспект   массовая авария   машины   пьяный за рулем   
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46  комментариев
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1k
vasilykopkov 2 часа назад
Не тормозил вообще, видимо вырубился с ногой на педали газа. Под наркотой скорее всего...

PS и где к стати Форд эксплорер? Вижу микроавтобус GMC, Савана вроде...
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1k
BAMBRA 3 минуты назад
Когда дал себе слово не объезжать пробки по обочине.
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1k
Виталий 6 минут назад
Этому гоvну, дать 5 лет тюрьмы без права на удо, а отцу 10 лет, за-то что воспитал такого дол_ба_ёба.
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2k
ProstoBoBka 21 минуту назад
В пробке на взлет пошел... Походу обдолбышь успел папе позвонить! "А Середнева планируют освидетельствовать а наличие в крови алкоголя и наркотиков." Обычным людям на месте проводят освидетельстваование, а этого планируют! Планируют через сколько? Через месяца два, когда все выветрится? Один п...р на взлет летел, другие продажные п...ры планируют.
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139
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Когда услышал про 18 машин пострадало, его аж на секнду наркота отпустила.Животное.
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296
Дмитрий Самохин Полчаса назад
обдолбыш
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4k
Leonid Полчаса назад
GMC Savana
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3k
Иван 42 минуты назад
Да не переживайте, откупится.
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8k
trak 44 минуты назад
Давно пора за синьку за рулём сажать лет на 5 для начала и лишать пожизненно прав !
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1k
Василич 44 минуты назад
Мажоры то стареют, вот уже есть и 34 года...
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1k
Хансон Абадир 48 минут назад
ну и куда так летел то???? талпаёп...
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488
Mr White Man 53 минуты назад
Член партии "ер", не ?
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13k
Евгений 58 минут назад
Сейчас еще подымут данные и окажется что у него 150 неоплаченных штрафов за последний месяц - как это обычно бывает в таких случаях.
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643
Сергей Викторович Час назад
Скоро на фишках появится видео с регистратора большого черного буса со словами: "ГИБДД признали меня виновным, а я не согласен, что делать, подскажите".
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14k
Hairy. Час назад
Гнида ублюдская.
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2k
Алекс Час назад
я бы на месте отца даже не стал бы заморачиваться по поводу этого дебила. пусть сам расхлебывает.
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1k
Александр Час назад
Я видел генералов они пьют и едят нашу смерть
Их дети сходят с ума потому что им нечего больше хотеть...
(с) Б.Б.Г.
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2k
tessio Час назад
Отрицательный отбор во всей красе.
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16
MidMaster Час назад
Укурок
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291
Сигизмунд Лазаревич Час назад
больше на сына бомжа похож. И машина не эксплорер, савана это. Американская газель.
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337
Юденич Час назад
Сочуствую водителям, которым не повезло встретить на дороге подобного водятла.
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