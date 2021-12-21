Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин

По предварительной версии ГИБДД, виновником этого автоапокалипсиса стал 34-летний водитель Ford Explorer, которого хотят проверить на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения.
Сегодня, 21 декабря, на Третьем кольце в Москве столкнулись более десятка машин. В разных источниках количество авто, пострадавших в ДТП, варьирует от десяти до восемнадцати.
Среди пострадавших авто была замечена машина с дипномерами, а также каршеринговые авто и такси.
В соцсетях появились фото и видео с места аварии:
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Известно, что по предварительным данным, ответственным за это столпотворение считают водителя Ford Explorer, который перед въездом в Кутузовский тоннель столкнулся с несколькими попутными машинами, а дальше количество участников массового ДТП только увеличилось.
Момент столкновения попал на видео:
Это водитель того самого Ford Explorer. Павел Середнев - сын 57-летнего бизнесмена, на которого оформлено авто.
После задержания Середнева попытались расспросить о том, как все случилось - его реакция на происходящее была довольно странной:
По предварительным данным, в результате массовой аварии пострадало три человека. В настоящее время движение по двум полосам ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД. А Середнева планируют освидетельствовать а наличие в крови алкоголя и наркотиков.
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PS и где к стати Форд эксплорер? Вижу микроавтобус GMC, Савана вроде...
Их дети сходят с ума потому что им нечего больше хотеть...
(с) Б.Б.Г.