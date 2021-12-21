Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин

Сегодня, 21 декабря, на Третьем кольце в Москве столкнулись более десятка машин. В разных источниках количество авто, пострадавших в ДТП, варьирует от десяти до восемнадцати.

Среди пострадавших авто была замечена машина с дипномерами, а также каршеринговые авто и такси.