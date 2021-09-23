В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке

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Удивительный симбиоз слабоумия и отваги зафиксирован на Акуловском шоссе, где водитель ВАЗ-21099 с двумя пассажирами рванул в объезд пробки. Итог закономерен.
Правила ПДД- для слабаков! Троица парней на машине производства отечественного автопрома решили рискнуть и рванули навстречу приключениям по встречке.
Результат был предсказуем. Лобовое столкновение с микроавтобусом на некоторое время, надеемся, лишит автомобилистов не только иллюзий о собственном превосходстве, но и ограничит в водительских правах.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
По словам очевидцев ДТП, находившиеся в "девятке" водитель и пассажиры явно пребывали в неадекватном состоянии. Как ни странно, при столкновении все остались живы.
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вотель микроавтобуса реально влетел...