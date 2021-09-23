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В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке

В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 09:37
Сообщество : Аварии
Метки: ynews   Акуловское шоссе   авария   авто   видео   дтп   пушкино   
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Удивительный симбиоз слабоумия и отваги зафиксирован на Акуловском шоссе, где водитель ВАЗ-21099 с двумя пассажирами рванул в объезд пробки. Итог закономерен.

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Метки: ynews   Акуловское шоссе   авария   авто   видео   дтп   пушкино   
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53  комментария
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4k
Петрович 2 часа назад
Жаль, что вместо микроавтобуса не был Краз
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5k
ишты 8 минут назад
В субботу в 6 утра в Новосибе 3 таджика расхлестались о столб (на скорости 100км/час) и сгорели. Авто почти пополам сложилось.
Тенденция, однако!
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113
Евгений Ковалёв 19 минут назад
Опять чернржопые
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2k
cfhfwby 20 минут назад
Добить до приезда скорой и ГАИ не пробовали?
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441
vadimbar 20 минут назад
Жаль, что не загорелась (
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2k
NiThR0 20 минут назад
Как же за@бали эти е@аные дикие животные.
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278
Трубадур 23 минуты назад
ВОН ИЗ РОССИИ!!!!

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3k
Алексей Полчаса назад
прав нет, машина не их, страховки нет, сами зарегистрированы в азербайджане...
вотель микроавтобуса реально влетел...
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2k
Semen Полчаса назад
Надо было поджигать жигуль, пока животные из него не вылезли... А зачем кубиками то замазали?
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3k
Margo Полчаса назад
Скоро будет новость на первых страницах: В России полчища обезумевших обезьян и шакалов буквально захватили города и устанавливают свои порядки?!
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1k
Руслан Новак 38 минут назад
Каждая вторая новость про абазян.
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3k
Margo 42 минуты назад
А нельзя всех «черно.ж.опыт» просто не пускать в регионы, это какими дебилами нужно быть?! Снова скажут, резонанс потому что за рулём и пассажиры были макаки!!!
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41k
Элек Мек 46 минут назад
Вот ведь досада,а в кишлаке на ишаке всегда получалось.
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13k
butata 48 минут назад
Обезьяны, хуле
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151
Вадим Курбатов 50 минут назад
Тут не врачи нужны, а ветеринары, усыпить наxeр этих животных за нападение на человека.
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10k
Александр 50 минут назад
Ослолюбы
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19k
BiZ 51 минуту назад
в ПушкинЕ, дебилы, ьля
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20k
Matrosskin 51 минуту назад
Нужно было быстренько двери закрыть в тазу, пока не расползлись и спичку кинуть. Мир бы стал немного безопаснее. А так - подлечатся ( за государственные деньги, между прочим), за 30-50 тыщ купят очередное ведро и ждите снова, в том же месте...
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1k
lafonten Час назад
Сказочное...
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35k
Alex Час назад
Даже не посмотрев видео, понял, что обезьяны за рулем были. Пересели с ослов на тачки, спидоносцы.
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916
Оксид Бетона Час назад
"...водитель и пассажиры явно пребывали в неадекватном состоянии. Как ни странно, при столкновении все остались живы." А вот это, как раз, совсем не странно. Известно. что пьяным - море по колено. А вот хороших людей Господь быстро прибирает. Видимо, чтобы накосячить не успели. А плохим дает шанс в этой жизни. Но они его, как правило, не используют...
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