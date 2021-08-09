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Под Саратовом опрокинулся рейсовый автобус. Пассажирам пришлось выбираться через разбитое окно

Под Саратовом опрокинулся рейсовый автобус. Пассажирам пришлось выбираться через разбитое окно (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 09:00
Сообщество : Аварии
Метки: ynews   авария   автобус   видео   дтп   пострадавшие   саратов   
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Есть пострадавшие, в том числе дети.

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Метки: ynews   авария   автобус   видео   дтп   пострадавшие   саратов   
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2  комментария
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Dima Час назад
Печально. В автобусах тоже надо пристегиваться, но вот почему то на меня всегда остальные смотрят как на дурака, когда я это делаю, а аварии с автобусами не такие уж редкие.
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Иван Час назад
А если министр не возьмёт на личный контроль, то людей пошлют нах*й?
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