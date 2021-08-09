Под Саратовом опрокинулся рейсовый автобус. Пассажирам пришлось выбираться через разбитое окно

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Есть пострадавшие, в том числе дети.
На федеральной трассе Р-22 в районе города Калининска сегодня, 9 августа, около двух часов ночи опрокинулся в кювет рейсовый автобус, следовавший из Белгорода в Саратов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортного средства, что и привело к аварии.
В автобусе находилось 20 пассажиров, в результате аварии пострадало 13 человек. По данным СМИ, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Остальным была оказана амбулаторная помощь.
Издание "Лайф" опубликовало список пострадавших пассажиров автобуса, среди них есть и дети. По данным издания, людям пришлось покинуть опрокинувшийся транспорт через выбитое окно.
На месте ДТП работали следователи и криминалисты СУ СКР, а также сотрудники областной службы спасения. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев опубликовало список пострадавших пассажиров автобуса, поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП под Калининском.
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