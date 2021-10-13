"Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак

Сама телеведущая уверена, что поступила правильно. Говорит, что водителя не подгоняла, хоть и торопилась на самолет. В качестве свидетеля Собчак приглашали в полицию. По ее словам, разговор длился три часа и вопросы, на которые была вынуждена отвечать Ксения Анатольевна не имели отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.