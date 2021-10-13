"Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак

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Смертельная авария до сих пор вызывает много вопросов. Выезд на встречку водителя авто, в котором находилась телеведущая, пытались оправдывать пробками на дороге. Видео с камер наблюдения, снявших аварию, отметает эту версию как несостоятельную. Правда, остается вопрос, зачем было гнать машину, если дорога оставалась пустой?
На видео с камер наблюдения в деталях можно проследить за моментом смертельного ДТП. В первой части ролика зафиксированы секунды столкновения "Мерседеса", который вез Собчак в аэропорт с "Фольксвагеном".
Авто с телеведущей автобус, выезжает на встречку и на скорости врезается в "Фольксваген". От удара последний цепляет автобус.
А на второй части видео, которая была снята внутри автобуса, авария показана со стороны. От удара в салоне сломалось металлическое ограждение.
А на второй части видео, которая была снята внутри автобуса, авария показана со стороны. От удара в салоне сломалось металлическое ограждение.
Напомним, смертельное ДТП произошло 9 октября около девяти часов вечера на автодороге «Адлер-Альпика Сервис».
Телеведущая, которая находилась в "Мерседесе", не дожидаясь полиции, покинула место происшествия и улетела в Москву, Общественность этот поступок Собчак расценила двояко. С одной стороны юридически к ней придраться невозможно, т.к. пассажир не обязан находиться на месте аварии до прибытия правоохранителей, с другой - человеческое отношение никто не отменял. А свидетели ДТП говорят, что скорую помощь и полицию вызывали очевидцы произошедшего, тогда как Собчак уже через пять минут после столкновения в машине не было.
Сама телеведущая уверена, что поступила правильно. Говорит, что водителя не подгоняла, хоть и торопилась на самолет. В качестве свидетеля Собчак приглашали в полицию. По ее словам, разговор длился три часа и вопросы, на которые была вынуждена отвечать Ксения Анатольевна не имели отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.
Следствие по делу о смертельном ДТП продолжается. Водителя "Мерседеса" Олега Цоя отправили под домашний арест. Свою вину он признал полностью.
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Ты сидишь за рулем - ты принимаешь решения - ты за них отвечаешь.
С одной стороны да, она вообще пассажир и тут не причем. Даже если она торопила водителя, у последнего должна быть своя голова на плечах. Я на той дороге довольно часто ездил, и обгонять там через сплошную, особенно на поворотах - чистое самоубийство. Но делают там так часто, и подобные ДТП там случаются (чаще почему-то в тоннелях).
С другой стороны, она личность медийная, и просто оставшись, попытаться как-то помочь, и быть на связи с пострадавшими ей бы только в плюс пошло.
Это не личный водитель, которому зарплату платит работодатель и, соответственно, может уволить в любой момент.
Это просто клиент.
Прокатись по той трассе вечером пару раз, и все поймешь )))
Ой неспроста.
Не вызывая полицию, бегом, бегом, бежать.
Никому не показываться на глаза в этот день.
На следующий день - уже можно, уже более-,мене....
Понимаете, о чем я ??????
А мораль дело растяжимое.
просто водитель походу еще и раздолбай, перепутал полосы
допустим его подгоняли. так у него дорога свободная! что ты пытаешься доказать?
почитай про ситуацию, баран.
там куча свидетелей пошли помогать пострадавшим, там её директор лично вызвал скорую и предлагал свою помощь
давай, расскажи тут всем, что женщина с сотрясением мозга, ушибами и в шоковом состоянии должна была всех, кто там уже помогал, растолкать и лично голыми руками разогнуть гору покореженного металла и вытащить тяжелораненых нетранспортабельных людей.
ну или как минимум посидеть пару часов на обочине в полном акуе, потом пару раз проблеваться перед камерой из-за сотрясения мозга, лишь бы ты, придурок, потом на фишках своё авторитетное "фи" не вывалил
то что она такая же пострадавшая, тебя, идиота, конечно не колышет вообще
,
А может и просто "Не возьмёшь на себя, получишь в башку несколько грамм из стрелкового оружия"... хз.
Не может же Ксения быть виноватой, что все на неё наехали?))) Она пассажиркой вообще ехала на заднем сиденье и сама сказала, что в планшете сидела)) и водителя не подгоняла)), там же простое таксо от гостиницы с простыми номерами)
Водитель скажет - *я не виноват, меня попросили". Что изменится то?
Я имел ввиду, что хз, что там проиходило в машине..., может они дрались там..
А если и правда по пустой трассе гнал, то дебил однозначно.