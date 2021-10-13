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"Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак

"Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 13:12
Сообщество : Аварии
Метки: Сочи   авария   видео   выезд на встречку   дтп   собчак   столкновение   
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Смертельная авария до сих пор вызывает много вопросов. Выезд на встречку водителя авто, в котором находилась телеведущая, пытались оправдывать пробками на дороге. Видео с камер наблюдения, снявших аварию, отметает эту версию как несостоятельную. Правда, остается вопрос, зачем было гнать машину, если дорога оставалась пустой?

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Метки: Сочи   авария   видео   выезд на встречку   дтп   собчак   столкновение   
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48  комментариев
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29k
Fat Lynx Час назад
Если абстрагироваться от лошадки (буд-то ее там вообще не было), то однозначно убийца - водитель авто, который выехал на встречку и не важно что он делал позже: оказывал помощь, вызывал скорую и т.д. Он сознательно ехал со скоростью выше скорости потока, он сознательно пер по встречке... ВСЕ! А кого он там вез - дело третье, а может пятое!
Ты сидишь за рулем - ты принимаешь решения - ты за них отвечаешь.
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22k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
Собчак же вроде писала, что в результате никуда не улетела, и осталась в Сочи на какое-то время.
С одной стороны да, она вообще пассажир и тут не причем. Даже если она торопила водителя, у последнего должна быть своя голова на плечах. Я на той дороге довольно часто ездил, и обгонять там через сплошную, особенно на поворотах - чистое самоубийство. Но делают там так часто, и подобные ДТП там случаются (чаще почему-то в тоннелях).
С другой стороны, она личность медийная, и просто оставшись, попытаться как-то помочь, и быть на связи с пострадавшими ей бы только в плюс пошло.
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2k
kappaneed Полчаса назад
Одно время, лет 8 назад, имел опыт поработать с Собчак на ряде мероприятий, где она была ведущей, что греха таить, продюсеры проекта хайповали на ее имени. Она всегда прилетала в день мероприятия, было требование, обеспечить ее автомобилем с водителем определенного класса, на время ее пребывания в городе, сама за руль никогда не садилась, вела себя пристойно, без закидонов, если выполняются все условия, улетала либо тот же день, либо на следующий, что заранее оговаривалось. Моя версия, Собчак, как персона публичная, хотела избежать скандала с ее участием, и потихому срулить, оставив директора разруливать ситуацию, но водителю надо было обязательно рассказать, кого он вез, вот, типа, я водитель высокого класса, раз мне доверяют вип-персон. Не думал своей дурьей бошкой, что это вызовет обратный эффект, и ДТП получит широкую огласку. Теперь чувак присядет на несколько лет, ну и конечно, работу водителя, обслуживающего вип-персон, он уже никогда не найдет.
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21k
Inter Час назад
я так и поверил, что водитель этой шкурки по собственной воли попер на обгон через сплошную, а она вообще ему и не говорила так делать. В данном эпизоде ,да и во всех аналогичных будет виноват водитель, если не докажут, что он делал по принуждению ,например, под дулом пистолета
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16
Faithless kamanch 23 минуты назад
Ох, дообщались вы, похоже, с предками при помощи трубки мира, уважаемый каманч! Ох доприкладывались ухом к земле.
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3k
ezhik 2 часа назад
Собчак то при чем? А вот если бы дтп произошло на перекрестке, где вчера (например) проезжала Собчак или просто переходила дорогу? На худой конец, дтп с участием автомобиля, на котором возили Собчак))
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17k
Vital Idol 2 часа назад
на кого зарегистрирован мерседес? песню про мамаладзе забыли уже?!
Ссылка www.youtube.com
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239
Flexx U 2 часа назад
Автор хватит уже звать Ксюшку по имени отечеству слишком много чести
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
одно не понятно - зачем ей машина? она и так доскакала бы быстро, не то что человек двумя ногами.
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10k
Александр 2 часа назад
Я не фанат Собчак. Но какого хера она должна была ждать ментов и скорую? Есть водитель, есть видео.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
1k
Radugananebe 2 часа назад
Мне все-таки интересно: что заставляет гнать водителя по встречке, если дорога почти пустая. Уж не то ли обстоятельство, что кое-кто торопится в аэропорт?
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Может юридически она и не виновата, даже если подгоняла водителя, принимал решение то он, но то что уехала с места происшествия поступила как мр@зь.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Vitamin 2 часа назад
Что то мне подсказывает, что "признание вины полностью" подкреплено изрядным количеством купюр немалого достоинства...
А может и просто "Не возьмёшь на себя, получишь в башку несколько грамм из стрелкового оружия"... хз.
Не может же Ксения быть виноватой, что все на неё наехали?))) Она пассажиркой вообще ехала на заднем сиденье и сама сказала, что в планшете сидела)) и водителя не подгоняла)), там же простое таксо от гостиницы с простыми номерами)
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