Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе

Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)

"Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак

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