Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе

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С наступлением похолодания обледенение дороги для некоторых водителей становится настоящим испытанием.
Так на Дмитровском шоссе поздним вечером у Камаза произошло ЧП, отвалилось заднее колесо. Остальные участники движения попытались избежать столкновения с внезапно образовавшимся препятствием, но, не справившись с управлением на скользкой дороге, начали врезаться друг в друга.
Автомобилисты бесстрашно пытались хоть как-то уменьшить количество столкновений, но в аварии все равно пострадало около 20 автомобилей.
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Весной один хрен все потом еще долго на зиме ездят, и в чем экономия. Неужели сложно посмотреть прогноз и переобуться занарее?
А потом конечно будут все вокруг виноваты - гидрометцентр, что не отпнавил курьера с плакатом лично ему домой, МЧС что не перегородили трассу и т.д и т.п.