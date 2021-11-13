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Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе

Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 09:21
Сообщество : Аварии
Метки: Дмитровское шоссе   Москва   авария   видео   голодед   дтп   колесо   
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С наступлением похолодания обледенение дороги для некоторых водителей становится настоящим испытанием.

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Метки: Дмитровское шоссе   Москва   авария   видео   голодед   дтп   колесо   
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Куда эти камазоводы и дальнобои вечно спешат? Так сложно им всем ограничить скорость 80ю км в час???
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660
Mazter 3 минуты назад
Не понимаю я этого стремления дотянуть на летней резине прям впритирочку до морозов. Смысл?
Весной один хрен все потом еще долго на зиме ездят, и в чем экономия. Неужели сложно посмотреть прогноз и переобуться занарее?
А потом конечно будут все вокруг виноваты - гидрометцентр, что не отпнавил курьера с плакатом лично ему домой, МЧС что не перегородили трассу и т.д и т.п.
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10k
Seledochnik 13 минут назад
Классика.....гололед, но мы спешим....поэтому даже видя впереди затор мы топим до последнего и тормозить начинаем уже перед жопой оппонента
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