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Ребенок вышел из движущегося автомобиля и травмировал ногу

Ребенок вышел из движущегося автомобиля и травмировал ногу (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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В Могилеве 9-летний пассажир кроссовера Suzuki, не дождавшись полной остановки автомобиля, открыл дверь и вышел. В результате женщина-водитель наехала на ногу мальчика.

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Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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5  комментариев
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41k
dima423 2 часа назад
ну и епанашки - что сын что мамашка...
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Игорь Час назад
как она его не раскатала
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piharev1 Час назад
ничего страшного такой человек не нужен обществу слишком уж скудоумен и глуп в своем возрасте
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11k
Majul 2 часа назад
Мамаша тупица и сынка такого же растит. Все логично.
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