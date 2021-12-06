Ребенок вышел из движущегося автомобиля и травмировал ногу

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В Могилеве 9-летний пассажир кроссовера Suzuki, не дождавшись полной остановки автомобиля, открыл дверь и вышел. В результате женщина-водитель наехала на ногу мальчика.
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Метки: аварии авто видео дети дтп женщина за рулем пешехода сбили
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