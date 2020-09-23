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В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован

В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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На перекрестке улиц Ленина и Крисанова в Перми подросток, одетый в синий плед на голый торс, начал переходить дорогу на красный свет. Ближе к середине пешеходного перехода он побежал и бросился под автомобиль Lada Vesta.

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Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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7  комментариев
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dima423 8 часов назад
Мальчик не только под пледом...он похоже еще под чем то запрещенным)
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Laplander 4 часа назад
Яб догнал, на месте водителя. Тогда бы может и под Газель не попал.
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кот базилий 7 часов назад
Надо под поезд, эффективней и отвечать никто не будет
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21k
Inter 8 часов назад
правильно, чтоб не мучился
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7k
Иван Акимов 9 часов назад
Обснифаный наверное.
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777
ZAeblos 10 часов назад
Я бы на месте водилы лады, сам бы этого д@лбоеба отправил смотреть скорую изнутри.
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28k
Лесли 🥰 10 часов назад
Малолтний дол*бо*еб!
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Johnny

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