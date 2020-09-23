В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован

На перекрестке улиц Ленина и Крисанова в Перми подросток, одетый в синий плед на голый торс, начал переходить дорогу на красный свет. Ближе к середине пешеходного перехода он побежал и бросился под автомобиль Lada Vesta.
- На перекрестке улиц Ленина-Крисанова неизвестный мальчик, одетый в синий плед на голый торс, кидался на машины. Удачно прыгнув на новенькую «Весту», помяв ее, он встал и отправился по дороге в сторону Перми II. В районе заправки его «добила» «Газель», - рассказали в социальных сетях.
Очевидцы также сообщили, что мальчика увезли на скорой.
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