В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован

- На перекрестке улиц Ленина-Крисанова неизвестный мальчик, одетый в синий плед на голый торс, кидался на машины. Удачно прыгнув на новенькую «Весту», помяв ее, он встал и отправился по дороге в сторону Перми II. В районе заправки его «добила» «Газель», - рассказали в социальных сетях.