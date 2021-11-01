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Опасные зимние забавы: в Свердловской области автобус наехал на скатившуюся с горки маленькую девочку

Опасные зимние забавы: в Свердловской области автобус наехал на скатившуюся с горки маленькую девочку (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В поселке Черемухово недалеко от Североуральска пятилетняя девочка скатилась с горки на ледянке и оказалась на проезжей части, где в этот момент двигался автобус. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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4  комментария
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Ольга 58 минут назад
Родители дятлы, что такое допустили. Ведь рядом были взрослые, что не досмотрели, что ребенок выкатывается прямо на дорогу под колеса автобусу. Водитель не виноват, он никак такое не мог предусмотреть.
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dima423 58 минут назад
ну дети ппц..мозгов вообще нет...ладно этой 5 лет. но там другие же постарше, соображать должны хоть чтото? повезло просто что по ногам, а не по туловищу и не по голове проехал автобус...
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