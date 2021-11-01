Опасные зимние забавы: в Свердловской области автобус наехал на скатившуюся с горки маленькую девочку

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В поселке Черемухово недалеко от Североуральска пятилетняя девочка скатилась с горки на ледянке и оказалась на проезжей части, где в этот момент двигался автобус. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
Ребенка с переломами ног госпитализировали сначала в Североуральскую центральную городскую больницу, затем перевезли в больницу города Краснотурьинск.
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