Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП

В Сыктывкаре 52-летняя женщина за рулем Grand Vitara устроила три ДТП подряд. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе она сбила мальчика, а после этого продолжила движение, и вылетев на тротуар, совершила наезд на пешехода. Остановилась она только после того, как врезалась в кроссовер Volkswagen.

0 Источник: Автомобилистка сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Затем она нажала на педаль газа и потеряла контроль над машиной.

От полученных травм женщина-пешеход 1983 года рождения погибла на месте. 2021-10-01T12:54:48+03:00 От полученных травм женщина-пешеход 1983 года рождения погибла на месте.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в Республиканскую клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии, он находится в коме. 2021-10-01T12:54:48+03:00 Пострадавшего мальчика госпитализировали в Республиканскую клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии, он находится в коме.

0 Источник: Виновнице ДТП и водителю Volkswagen медицинская помощь оказана на месте.

0 Источник: Устроившая ДТП женщина задержана, с ней работают правоохранители.