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Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП

Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП (4 фото + 2 видео)

Автор:
01 октября 2021 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Сыктывкаре 52-летняя женщина за рулем Grand Vitara устроила три ДТП подряд. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе она сбила мальчика, а после этого продолжила движение, и вылетев на тротуар, совершила наезд на пешехода. Остановилась она только после того, как врезалась в кроссовер Volkswagen.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   смертельное дтп   
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26  комментариев
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1k
Александр Алехин 2 часа назад
Я надеюсь в будущем появятся какие то продвинутые тесты или приборы которые будут определять такой тип людей.. чтобы никогда не позволить им сесть за руль.
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13
Глюк 2 минуты назад
Как сообщили "Комиинформу" в сыктывкарском отделе ГИБДД, стаж вождения водителя - с 2005 года. В течение года она дважды привлекалась к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
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6k
Sergey 13 минут назад
минусуйте сколь угодно - но бабы и АКПП это зло ЗЛОВЕЩЕЕ!!! я бы на федеральном уровне запретил им садиться за автомат, только ручка!!!! сколько уже было таких случаев, они газ и тормоз тупо путают.
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14k
Михаил Гривин 13 минут назад
Странно ехала. Такое впечатление, что ей поплохело резко. Я похожее у эпилептика видел, когда он зажал педаль и попер тупо вперед. Но есть ньюанс: как минимум один раз она ушла от столкновения вправо, пусть и неадекватно - но ведь рулила как-то.
Ссылка www.youtube.com
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1k
АлексЮстасу 13 минут назад
Думаю, что после первого наезда она умерла. Если нет, то у неё ещё есть на это время, ибо такой cyke дальше коптить небо нет смысла
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69
Roman 21 минуту назад
Старая скатина еще и свалить решила! И закрыть ее как за убийство,а не в поселение отправлять!
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86
Feud 57 минут назад
Шеремет Ирина Юрьевна Заместитель директора по развитию и реализации услуг производственного отделения ПАО "МРСК Северо-Запада" южные электрические сети.
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64k
Viktor Час назад
Бля, ну не место бабам за рулём, не место!
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3k
methos2 Час назад
Вот ведь сука.... Ребенка прекрасно видно, и удар почувствовала сто процентов, но даже не остановилась! Надеюсь не выяснится, что ребенок и женщина на тротуаре были пьяные и под наркотой, и вообще всё было не так и сами под колеса бросились
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13
Глюк ddp 10 минут назад
Там уже придумали. Отказали тормоза.(Если отказали тормоза скорость не изменится. По видео видно что скорость набирает. Спутала педали или свалить пыталась.) И сейчас друзья вливают какой она хороший и положительный человек. («Это жена экс-министра Экономики Республики Коми.
Заместителя директора «Электросети».)
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4k
Игорь 2 часа назад
Что за говно у неё в голове?
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13k
Jearom 2 часа назад
Всегда писал и буду писать - автолюбители, епть, поймите - пешеход уязвим для солнца, снега, ветра и дождя - он не в салоне, ему не закрыться никак от неблагоприятных условий - именно поэтому и надо всегда соблюдать осторожность и быть крайне внимательными перед ПП и перекрестками. Скинут скорость, осмотреться - дешевле тюрьмы, жизни или здоровья.
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13k
Jearom 2 часа назад
а гандон, который ехал перед ней на красный -тоже заслуживает соседнего сука для повешанья..
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да, придумала себе ...
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1k
флоМастер 2 часа назад
Рожу это твари на всеобщее обозрение!!!!
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60k
Нанук Паналык 2 часа назад
Жить становится всё страшнее!
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