Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП

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В Сыктывкаре 52-летняя женщина за рулем Grand Vitara устроила три ДТП подряд. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе она сбила мальчика, а после этого продолжила движение, и вылетев на тротуар, совершила наезд на пешехода. Остановилась она только после того, как врезалась в кроссовер Volkswagen.
Автомобилистка сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Затем она нажала на педаль газа и потеряла контроль над машиной.
От полученных травм женщина-пешеход 1983 года рождения погибла на месте.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в Республиканскую клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии, он находится в коме.
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Других вариантов я придумать не могу. Если бы она была пьяна, об этом сразу же написали бы.
Заместителя директора «Электросети».)