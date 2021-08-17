Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области

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В городе Кимры на улице 50 лет ВЛКСМ 23-летняя девушка на автомобиле Volkswagen Polo сбила двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
За медицинской помощью обратилась 55-летняя женщина. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.
Автомобилистка была трезвой.
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Пешеходы тоже молодцы... вот так неглядя переходить дорогу!
Это видео надо всем показывать!!! Я уже задолбался всем родным и знакомым говорить, что прежде чем переходить дорогу или полосу движения обязательно убедитесь, что водители тебя пропускают! На каждой полосе! Мало ли что может быть с водителем - заснул, отнялась нога или мозги, стало плохо или наоборот очень хорошо, обкакался, описался и т.д.!
поноставило визде зебр, а я самя лутшая, и ВАЩЕЕ Я МАААТЬ!!!"
Посадить по максимуму идиотку