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Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области

Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 14:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В городе Кимры на улице 50 лет ВЛКСМ 23-летняя девушка на автомобиле Volkswagen Polo сбила двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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22k
Юрьевич 55 минут назад
Коза конечно, но хотя б бросилась помогать сразу, а не посмотрела повреждения бампера и сразу звонить по телефону... как некоторые делают.
Пешеходы тоже молодцы... вот так неглядя переходить дорогу!
Это видео надо всем показывать!!! Я уже задолбался всем родным и знакомым говорить, что прежде чем переходить дорогу или полосу движения обязательно убедитесь, что водители тебя пропускают! На каждой полосе! Мало ли что может быть с водителем - заснул, отнялась нога или мозги, стало плохо или наоборот очень хорошо, обкакался, описался и т.д.!
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9k
Majul 13 минут назад
Овца тупая. Сейчас опять начнутся ручьи слез: "я не ывенавата, это фсе провительство
поноставило визде зебр, а я самя лутшая, и ВАЩЕЕ Я МАААТЬ!!!"
Посадить по максимуму идиотку
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15k
Serg2001 13 минут назад
Свезло еще, что лежачий полицейский скорость немного погасил. Могло бы и хуже закончиться... (
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7k
кот базилий 23 минуты назад
Опять юная особь с телефоном, одну еще не посадили и вот опять.Прямо очередь из "телефонисток"
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−17
бублик из солдатской шинели Полчаса назад
потоскунья ...
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2k
AmberFox 56 минут назад
Ghost busters :D
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246
Мурчелло Час назад
Умные наезды тоже бывают?
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66k
Опять зарплата. Час назад
Дочке и жене покажу это видео.
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9k
myymoo Час назад
Мдя....теперь ещё аккуратнее надо дорогу переходить, хотя какая разница с таким же успехом она бы и на тротуар выехала.
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83
Дмитрий Час назад
Мда, что-то последнее время часто народ сбивают на переходах
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Johnny

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