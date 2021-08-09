Невнимательный фермер: ДТП с мотоблоком в Чувашии

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Мужчина на мотоблоке с прицепом пересекал проезжую часть и не посмотрел по сторонам.
"Вызвали в выходной на работу и вот такое. Водятел на мотоблоке налево посмотрел, а направо забыл, ещё и кричит, - ты же меня видел! ты должен был пропустить! Я что, ясновидящий?"
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоблок необычное дтп
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Таранил бы Феррари или Бентли! Хоть бы было чем перед друзьями похвалиться.
А мотоблок - некомильфо, хуже чем самокатчик!