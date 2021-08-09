FISHKINET
Сообщество Аварии 4665 постов • 471 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Невнимательный фермер: ДТП с мотоблоком в Чувашии

Невнимательный фермер: ДТП с мотоблоком в Чувашии (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоблок   необычное дтп   
434
1
1
Мужчина на мотоблоке с прицепом пересекал проезжую часть и не посмотрел по сторонам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоблок   необычное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vlamir 3 минуты назад
Это реально невезуха!
Таранил бы Феррари или Бентли! Хоть бы было чем перед друзьями похвалиться.
А мотоблок - некомильфо, хуже чем самокатчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр Час назад
Че сразу "невнимательный"? Может просто бухой. Дерёвня ж!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Авария дня. Смертельное ДТП с участием "обочечника" в Крыму Авария дня. Смертельное ДТП с участием "обочечника" в Крыму Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения В Канаде грузовик влетел в канаву и приземлился на крышу дома В Канаде грузовик влетел в канаву и приземлился на крышу дома Лесовоз потерял колесо: встречному «Приусу» не повезло Лесовоз потерял колесо: встречному «Приусу» не повезло Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1787290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно
4
76
30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно
Как Леонид&nbsp;Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка
3
119
Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка
﻿
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#Россия#люди#олимпиада#страна#сарказм#интересное#актеры#дтп
#факты#история#кино#картинки#прикол#позитив#прикольные#фильм#gif#комментарии
#фото#СССР#фотографии#спорт#подборка#животные#ynews#Украина#аварии#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться