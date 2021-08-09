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В Среднеуральске по вине 18-летнего парня погибла 16-летняя девушка. Молодой человек не справился с управлением и опрокинул мопед. Ни на нем ни на его подруге не было шлемов.
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Предыдущая часть
Виновника задержали в тот же день. Выяснилось, что у молодого человека не было прав, а тест на алкоголь показал 0, 203 мг/л.
Авторский пост
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Это бл ямы, алкоголь и отсутствие мозга в его голове привели к ненужной смерти девушки!!
Мотозащитники, поддержите меня, а то если опять сейчас скажу что "Когда же они наконец побьются то все..."(с), вы меня опять заклюете..
Двухколёсные придурки, ладно сами то бейтесь, но зачем на тот свет еще кого то тащить. Девушку искренне жаль, а его ни капли.