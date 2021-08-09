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Авария дня. Смертельная поездка без шлема с пьяным водителем

Авария дня. Смертельная поездка без шлема с пьяным водителем (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Среднеуральске по вине 18-летнего парня погибла 16-летняя девушка. Молодой человек не справился с управлением и опрокинул мопед. Ни на нем ни на его подруге не было шлемов.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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9  комментариев
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Vitamin Час назад
Моциклист не виноват!!!!
Это бл ямы, алкоголь и отсутствие мозга в его голове привели к ненужной смерти девушки!!
Мотозащитники, поддержите меня, а то если опять сейчас скажу что "Когда же они наконец побьются то все..."(с), вы меня опять заклюете..
Двухколёсные придурки, ладно сами то бейтесь, но зачем на тот свет еще кого то тащить. Девушку искренне жаль, а его ни капли.
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328
Олег 18 минут назад
В смысле мотоциклист не виноват? Решил прокатить подругу, а тут бухлишко попалось и ямы на дороге. В итоге девушка к проотцам уехала а этому идиоту хоть бы хер по деревне - сквазанул и плевать на неё. Нет мозгов - ходи пешком!!!
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Meri Poppins Ufa Час назад
Эх, Джонни. Сайт хорошего настроения... а веселее - не стало.
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