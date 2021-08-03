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1 августа, на перекрестке в Россоши легковой автомобиль «Лада Приора» столкнулся с мусоровозом и велосипедистом. Виновницей стала 37-летняя автомобилистка на «Приоре», она двигалась по второстепенной дороге.
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От удара мусоровоз перевернулся на бок и сбил ехавшего велосипедиста
«В результате ДТП двое 3-летних пассажиров «Лады» и 48-летний велосипедист с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
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