FISHKINET
Сообщество Аварии 4644 поста • 471 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист

Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
488
3
1
1 августа, на перекрестке в Россоши легковой автомобиль «Лада Приора» столкнулся с мусоровозом и велосипедистом. Виновницей стала 37-летняя автомобилистка на «Приоре», она двигалась по второстепенной дороге.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Алексей 2 часа назад
Наверняка курица по телефону пидзела и не смотрела на дорогу и знаки приоритета. ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался Авария дня. Не глядя на знаки Авария дня. Не глядя на знаки Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах Авария дня. В Крыму после ДТП водители оказались зажаты в своих машинах
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1785000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате
0
71
Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
1
4
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фотографии#олимпиада#история#интересное#ynews#авто аварии#роль#сша
#фото#факты#Россия#СССР#люди#дтп#фильм#актер#картинки#прикольные
#интересно#кино#автомобили#автомир#подборка#животные#аварии#жизнь#новости#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться