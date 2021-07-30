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Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения

Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 14:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   обгон   пожар   
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Рискованный обгон байкера привел к серьезной аварии, которая произошла в конце июня недалеко от города Простеёв. После падения мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем, в котором женщина-водитель ехала с грудным ребенком, и загорелся.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   обгон   пожар   
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15  комментариев
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2k
Сергей 54 минуты назад
99,9% из этих байкеров, умеют ехать только вперёд (прямо) и не имеют представление, что будет если...
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4k
Борис Карабанов 7 минут назад
"Хрустизм не имеет национальности!" (Фаина Раневская)
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2k
Евгений Кондратьев 37 минут назад
В меня сегодня чуть не влетел такой спортсмен. Я хотел было обогнать автобус по смежной полосе 4х полосной дороги. Но нет же - елезаметная в зеркале точка быстро превратилась в летящего мне в зад байкера. Я ушел в свою полосу и пропустил летчика двухколесного
Мне машину жалко, купил недавно
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22k
SerGProS 42 минуты назад
Осталось не ясным - где страшное?
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6k
КОСТЯН 45 минут назад
Мотоциклы это ЗЛО, надо их вообще нах запретить...
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798
Злодей 49 минут назад
Жаль,что хруст не сгорел. Ведь снова сядет за говнобайк
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7k
Перст Указующий 56 минут назад
чуть не спалился, - подумал Боширов
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13k
alexis 57 минут назад
Камикадзе.
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10k
Nikita Час назад
Что-то я не удивлён, что это был спорт байк...
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