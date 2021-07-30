Страшное ДТП из Чехии: мотоцикл поджег машину с ребенком после падения

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Рискованный обгон байкера привел к серьезной аварии, которая произошла в конце июня недалеко от города Простеёв. После падения мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем, в котором женщина-водитель ехала с грудным ребенком, и загорелся.
К счастью, женщина-водитель благополучно вышла из горящего автомобиля и вытащила из машины своего маленького ребенка, который сидел на заднем сиденье в детском автокресле.
49-летний байкер отделался незначительными травмами.
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