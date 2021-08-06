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В Конаковском районе произошла серьезная авария. Водитель грузовика при повроте налево не пропустил встречный Renault Sandero. Серьезно пострадали два человека.
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Пострадали 40-летняя женщина-водитель легковушки и ее пассажирка - 18-летняя девушка. Угрозы жизни нет.
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