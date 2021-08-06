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Авария дня. Женщина с девушкой пострадали в Тверской области

Авария дня. Женщина с девушкой пострадали в Тверской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 10:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Конаковском районе произошла серьезная авария. Водитель грузовика при повроте налево не пропустил встречный Renault Sandero. Серьезно пострадали два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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3  комментария
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10k
Мафусаил 3 часа назад
Понять не могу, как он их не увидел-то?
Девушкам здоровья!
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22k
MrGod 57 минут назад
Вешать надо у дороги таких фуроводов, и не снимать долго, что б кто поворачивает смотрел повнимательнее в даль.
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16k
Денис 2 часа назад
надеюсь легковод и пассажир живы и всё будет норм.
Фуровода под суд на пару лет правила почитать
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