FISHKINET
Сообщество Аварии 4632 поста • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Лесовоз потерял колесо: встречному «Приусу» не повезло

Лесовоз потерял колесо: встречному «Приусу» не повезло (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо отвалилось   лесовоз   
552
2
1
На трассе Тюмень – Курган отвалившееся у лесовоза колесо прилетело в лоб встречной легковушке Toyota Prius.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо отвалилось   лесовоз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Лично был свидетелем такого же, знакомые так попали. Водила стоял потом на трасе и мялся мол я ни я, случайно, все востановлю, оплачу ...... а сам чуть людей не угробил, потом начал по судам уже мол он и не причем, дорога, камни, ситуация.... и суд НАШ гуманный вместо того что бы его по полной отчихлить на 1.5 года тянул и потом взыскал с него 1/3 дай бог от ущерба! Но через 2 года сгорела эта фура прям во дворе этого не доумка водилы, поджег а кто так и кто и не известно.... Скажу Вам так у нормально обслужанной машыны колеса не отрываются сами по себе на трассе, а когда думаешь только о прибыли да 101 рейс в сутки то возможно все!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
795
Злодей 13 минут назад
Сраные гавнюки. Понапокупают старого разваливающего дерьма, которое уже как много лет должно догнивать на свалке, на сопли примотают там всё и ездят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 46 минут назад
Представляю как очковал рег.
А Приусу может и повезло что не бревно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143k
LedorubTroszkogo 2 часа назад
( блин... печалька, меня это миновало когда кардан от таблетки начал скакать перед капотом, хорошо дистанция была большая)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Авария дня. Кроссовер въехал в попутный самосвал в Тульской области Авария дня. Кроссовер въехал в попутный самосвал в Тульской области Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье В Таиланде колесо от грузовика влетело в машину: женщина-водитель избежала травм В Таиланде колесо от грузовика влетело в машину: женщина-водитель избежала травм Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1783310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Журнал "Крокодил". Каким мы его помним
3
66
Журнал "Крокодил". Каким мы его помним
Фото наших любимых актеров в молодости
1
75
Фото наших любимых актеров в молодости
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио автомобили Daihatsu проехали от Греции до Японии
0
0
Перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио автомобили Daihatsu проехали от Греции до...
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
0
85
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Врачи протестуют
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#интересное#прикол#аварии#ynews#Разное#новости#шоу бизнес
#интересно#автомир#люди#кино#подборка#картинки#Реакция#спорт#позитив#природа
#Юмор#животные#история#дтп#СССР#авто аварии#Россия#девушки#фотографии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться