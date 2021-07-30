Лесовоз потерял колесо: встречному «Приусу» не повезло

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На трассе Тюмень – Курган отвалившееся у лесовоза колесо прилетело в лоб встречной легковушке Toyota Prius.
Авторский пост
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