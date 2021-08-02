Автомобиль Lexus принадлежит 52-летнему владельцу сети автозаправок в Крыму Сергею Бейму. Он отказался считать себя виновным в смертельном ДТП.



«Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь.



Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе.



Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребёнка на обследование положить в детскую больницу, я помог.



Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того, чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки».

2021-08-02T10:55:14+03:00