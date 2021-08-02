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Авария дня. Смертельное ДТП с участием "обочечника" в Крыму

Авария дня. Смертельное ДТП с участием "обочечника" в Крыму (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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31 июля, в Сакском районе на автодороге Симферополь - Евпатория водитель автомобиля Lexus LX570, двигаясь по обочине, совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry, который поворачивал налево. Погибла женщина и серьезные травмы получил ребёнок.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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31  комментарий
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9k
harlamov 2 часа назад
Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того, чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки».

Вот ЧМО!
Убил человека, а виноваты дорожники.
Пробка для всех была, а убил человека и ноешь как шлюха только ты.
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6k
Николай 4 минуты назад
Говноед одним словом...компетентные органы пусть дадут свои комментарии, он уже этого даже говорить не должен был его уже должны везти на ивс, отценку твоим действиям даст апостол Петр, торопыга недоделаный...
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3k
Сергей Полчаса назад
вывод: за дтп с участием обочечника последнему давать лишение с уголовкой
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8k
*Сергей* 55 минут назад
Боюсь дело замнут...
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5k
Shade116 57 минут назад
Я поражаюсь этим ублюдкам, которые на 100%% виноваты, еще пытаются оправдаться. Пол семьи убил гнида
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70
Сергей Кулешов 59 минут назад
Там не было сплошной! Пусть урод глаза разует
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668
drinkingteam Час назад
Странно, что в таком ДТП, на относительно не высокой скорости, в вполне современной машине, погиб человек. Вероятно пассажиры в camry были не пристегнуты.
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1k
Василий Час назад
Многие, кому уступают дорогу, стараются сломя голову стартануть и не смотрят по сторонам. Не делайте так! Те пол секунды, на которые вы задержите пропускающего, ни ему ни вам не помогут.
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71
Дмитрий Час назад
Суд еще пару лет назад вынес постановление, что обочечники виноваты 100%. Главное, чтобы не замяли дело.
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17k
sanchesS80 Час назад
А как по мне, так регик глупый человек. Перед тем как кого-то так пропустить - всегда смотрю в зеркало просто чтобы не подставить человека. Он же поворачивает и не видит обочину. Если вижу опасность, то или не пропускаю, или посигналю чтобы внимание привлечь.
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4k
tamin 2 часа назад
Верховный суд дал разъяснения, что двигаются по обочине не имеет приоритета. А значит формально водитель камри не обязан пропускать был. Тут вряд ли есть шанс отмазаться. Ну посидит водитель лексика года 2-4 в vip камере с шлюхами и блэкджеком. Ну потеряет в рейтинге форбс пару позиций. Выйдет и продолжит жить. А камни получил проблему до конца жизни. 1 человек умер. Ты можешь быть сколько угодно прав, но....во всех раскладах людям в камри хуже. Это я к чему. Сцука едете по дороге, не спите. Глаза раскройте посильнее и не расслабляйтесь.
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1k
Илья 2 часа назад
"Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. ..
"И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе."

Что б@я??? он водителя камри еще обвинять собрался????в чем интересно? Какая сплошная??? Где этот обдолбыш ее видит???

У меня даже слов нормальных нет после его комментариев.
Если еще дело с этим засранцем замнут, то это полнейший [мат].
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6k
кот базилий 2 часа назад
На Лексусах виноватых не бывает, им все мона, у них свои ПДД.
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Кусок говна, свою вину не признает, валит все на дорожников.
Уже рассматривались случаи ДТП с обочечниками, где тех признавали виновными при любом раскладе.

Пора бы уже ввести нормальные штрафы за езду по обочине и привязать к стоимости авто
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Обочечников я за людей не считаю, а тех кто на скорости носится по обочине, это самые уроды из них..
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9k
Александр 2 часа назад
Урод
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872
Наташа Гадова 2 часа назад
Вот это выродок. Придумал, сука, свои правила и живёт по ним
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8k
Vacony 2 часа назад
вот откуда эти уроды берутся ? ну куда лететь мля по обочине...
удивлен смертельным случаем.. вроде и удар не такой сильный.. и машина хорошая - подушки вон на окнах раскрылись .. жаль людей ((
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Убил человека, однако ничего ему за это не будет, т.к.:

"Развивает нефтегазовый бизнес в Крыму вместе со своим братом Эдуардом Геннадиевичем Беймом и отцом Геннадием Айзиковичем Беймом (директор корпорации «ТЭС»). По версии еженедельника «Комментарии», по состоянию на 2014 год, родственники входят в рейтинг самых богатых крымчан, а их капитал составляет 135 миллионов долларов"
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