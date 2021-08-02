1465
2
1
31 июля, в Сакском районе на автодороге Симферополь - Евпатория водитель автомобиля Lexus LX570, двигаясь по обочине, совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry, который поворачивал налево. Погибла женщина и серьезные травмы получил ребёнок.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Автомобиль Lexus принадлежит 52-летнему владельцу сети автозаправок в Крыму Сергею Бейму. Он отказался считать себя виновным в смертельном ДТП.
«Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь.
Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе.
Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребёнка на обследование положить в детскую больницу, я помог.
Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того, чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки».
«Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь.
Там находились дедушка, бабушка, ребёнок, жена и водитель – муж, отец ребёнка, сын погибшей женщины. Я этим людям выразил соболезнования, у них горе. Но ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе.
Мы помогаем людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что он сам не местный, он с Украины. Машину ему в прокат взяли, чтобы он мог ездить. Он попросил ребёнка на обследование положить в детскую больницу, я помог.
Пробка была, что в ту сторону больше чем на полтора часа, что в обратную сторону. Вместо того, чтобы расширять дороги, дорожники затеяли такие издевательские пробки».
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Попавший в ДТП водитель «учебного» автомобиля скончался
- Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье
- Авария дня. Водитель заснул и больше не проснулся
- Авария дня. Пьяный водитель КамАЗа убил молодую семью
- Авария дня. Ребенок погиб в результате ДТП в Татарстане
17
Понравилось17
Новости партнёров
Вот ЧМО!
Убил человека, а виноваты дорожники.
Пробка для всех была, а убил человека и ноешь как шлюха только ты.
Давайте проведем эксперимент.
Возьмите книгу, желательно потолще (хотя бы 2+см толщиной) приложите к голове сбоку над ухом. Обычно этой частью головы прислоняется к окну или двери закемаривший в дороге человек. А потом пусть кто нибудь не сильно ударит по книге чем нибудь твердым и массивным. Например гантелей.
Главное не переборщите!
Ждем описание впечатлений.
Действительно удивительно.
"И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе."
Что б@я??? он водителя камри еще обвинять собрался????в чем интересно? Какая сплошная??? Где этот обдолбыш ее видит???
У меня даже слов нормальных нет после его комментариев.
Если еще дело с этим засранцем замнут, то это полнейший [мат].
Уже рассматривались случаи ДТП с обочечниками, где тех признавали виновными при любом раскладе.
Пора бы уже ввести нормальные штрафы за езду по обочине и привязать к стоимости авто
удивлен смертельным случаем.. вроде и удар не такой сильный.. и машина хорошая - подушки вон на окнах раскрылись .. жаль людей ((
"Развивает нефтегазовый бизнес в Крыму вместе со своим братом Эдуардом Геннадиевичем Беймом и отцом Геннадием Айзиковичем Беймом (директор корпорации «ТЭС»). По версии еженедельника «Комментарии», по состоянию на 2014 год, родственники входят в рейтинг самых богатых крымчан, а их капитал составляет 135 миллионов долларов"