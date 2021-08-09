Лихач на спорткаре устроил серьезное ДТП на Тверской улице в Москве

По предварительной информации Telegram-канала "112", за рулем спорткара находился 40-летний экс-совладелец авиакомпании "Трансаэро" Эскерхан Муталибов.



Попавший в ДТП спорткар принадлежит другому человеку – Зелимхану Сааеву. Он подтвердил, что в курсе ДТП, и что за рулем был не он. Он дал автомобиль своему приятелю на день, раньше никогда этим спорткаром друг не пользовался. После приезда на место аварии Сааев отказался от комментариев.

2021-08-09T10:47:23+03:00