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Лихач на спорткаре устроил серьезное ДТП на Тверской улице в Москве

Лихач на спорткаре устроил серьезное ДТП на Тверской улице в Москве (3 фото + 3 видео)

Автор:
09 августа 2021 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   спорткар   шашечник   
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Утром 9 августа водитель спортивного автомобиля Mercedes AMG GT не справился с управлением и протаранил Mercedes E200 на тверской улице в центре Москвы. По словам очевидцев, винавник аварии играл в "шашки" и ехал с большим превышением скорости.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   спорткар   шашечник   
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34  комментария
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35k
Франц Лефорт 3 часа назад
Я бы очень удивился,если бы фамиля "героя" была "Иванов".
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14k
AlexЕЙ 8 минут назад
https://pioneer-lj.livejournal.com/1537569.htmlhttps://pioneer-lj.livejournal.com/1537569.html
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Алексей Гулевич 20 минут назад
у ведущей губени
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13k
butata 37 минут назад
Обезьяна, хуле
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2k
Сергей 45 минут назад
Почему он ему дал не спортбайк, странно
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20k
Добрый Алабай 55 минут назад
Вот для отстрела таких ублюдочных свиней и нужно вооружать народ.
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17k
Robin Hood 58 минут назад
Что то напомнило ...
Ссылка www.youtube.com
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47
Вадим Курбатов Час назад
Почему-то не вызвало удивление имя виновника. Как только заголовок прочитал, сразу стало очевидно...
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7k
Doctor_Lector Час назад
И снова чурбан..
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22k
MrGod Час назад
Красава! Аж до комы долетел!
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1k
веселый просто Час назад
Еще купит
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5k
Sergey 2 часа назад
я уж подумал, что опять какой-нибудь блогер с миллионом подписчиков
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666
Анисимов Вадим 2 часа назад
Кристина сдуй губы!
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666
Анисимов Вадим 2 часа назад
Обезьяна с гранатой.
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336
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
А что не так? Этому овцелюбу сказали парковаться у отеля. Он у отеля и запарковался.
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2k
Алекс 2 часа назад
Накачанная губа - минус дикция)
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
И зачем эти черножопые с ослов слезли...
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−12
$ 2 часа назад
как всегда чурка. грязный путлерстан ...
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328
Олег 2 часа назад
Не лихач, а обыкновенный у.е.б.а.н.
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65k
Максим 2 часа назад
Хм.. я думал Джон Уик в Континенталь спешил)
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15k
Пумба 3 часа назад
Ну, даст бог, этот Эскерхан Муталибов из комы и не выйдет. Очень надеюсь.
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