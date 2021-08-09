Лихач на спорткаре устроил серьезное ДТП на Тверской улице в Москве

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Утром 9 августа водитель спортивного автомобиля Mercedes AMG GT не справился с управлением и протаранил Mercedes E200 на тверской улице в центре Москвы. По словам очевидцев, винавник аварии играл в "шашки" и ехал с большим превышением скорости.
С места аварии были госпитализированы водители обоих автомобилей. Водитель спорткара Mercedes AMG GT впал в кратковременную кому. С места аварии мужчина был доставлен в НИИ Склифосовского. Там его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже он начал приходить в себя. 37-летний водитель второго "Мерседеса" был доставлен в ГКБ имени Боткина.
По предварительной информации Telegram-канала "112", за рулем спорткара находился 40-летний экс-совладелец авиакомпании "Трансаэро" Эскерхан Муталибов.
Попавший в ДТП спорткар принадлежит другому человеку – Зелимхану Сааеву. Он подтвердил, что в курсе ДТП, и что за рулем был не он. Он дал автомобиль своему приятелю на день, раньше никогда этим спорткаром друг не пользовался. После приезда на место аварии Сааев отказался от комментариев.
Попавший в ДТП спорткар принадлежит другому человеку – Зелимхану Сааеву. Он подтвердил, что в курсе ДТП, и что за рулем был не он. Он дал автомобиль своему приятелю на день, раньше никогда этим спорткаром друг не пользовался. После приезда на место аварии Сааев отказался от комментариев.
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