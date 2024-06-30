Красивое: одновременная посадка двух ракетных ускорителей

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Выглядит сюрреалистично, сколько раз бы ни смотрел. (Видео внутри поста.)
Запуск был на этой неделе, но ролик на Фишках, вроде, еще не показывали.
Рисковое дело, конечно. Если откажет двигатель, то ускоритель превращается в этакую сверхзвуковую бомбу.
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Метки: космос красивое приземление
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