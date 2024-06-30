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Красивое: одновременная посадка двух ракетных ускорителей

Красивое: одновременная посадка двух ракетных ускорителей

Автор:
30 июня 2024 07:11
Метки: космос   красивое   приземление   
457
1
1

Выглядит сюрреалистично, сколько раз бы ни смотрел. (Видео внутри поста.)


Запуск был на этой неделе, но ролик на Фишках, вроде, еще не показывали.

Рисковое дело, конечно. Если откажет двигатель, то ускоритель превращается в этакую сверхзвуковую бомбу.


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Метки: космос   красивое   приземление   
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3  комментария
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12k
BarOb 13 минут назад
Как из фантастического фильма
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17k
Patmaz 4 часа назад
Ну хоть, по крайней мере, контролируемо, в заданной точке, а не "на кого бог пошлет"
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
усталый металл приземлился от вибраций.
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Fishki_surfer
  • Дата регистрации: 10.01.2014
  • 7 постов (1 в горячем)

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