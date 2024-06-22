На Марсе нашли дыры, где смогут жить астронавты

Пока одни ищут водяной иней на Марсе, другие находят дыры и очень этому радуются.
На самом деле целенаправленно их, конечно, никто не искал. Они нашлись сами, и причем довольно давно. Ученые уже определили их природу, к сожалению, не дыры не выкопаны марсианами, а появились в результате древней вулканической деятельности Марса.
Ну дырка да дырка, чего ей радоваться, закономерно спросите вы. Не все так просто. Ведь, как и положено настоящим ученым, в дырки надо заглядывать, а еще лучше туда залезть, чтобы все там хорошенько изучить.
Так вот, о том, что туда можно залезть, раньше можно было только фантазировать. Теперь же у ученых появляется реальная возможность в ближайшие несколько лет запустить туда роботов.
Тем более мало ли что там может скрываться, начиная от внеземной жизни до новых полезных ископаемых. Необходимо узнать, как далеко могут эти дыры уходить в глубь планеты и куда они вообще ведут. Также они могут стать убежищем для будущих астронавтов, ведь там относительно тепло и более-менее безопасно, чем на поверхности красной планеты.
«На Марсе мы видели не одну такую, — заявил геофизик Брэндон Джонсон. — Но они действительно интересны, потому что это места, куда астронавты могли бы отправиться и быть в безопасности от радиации».
Дыры, или ямы, расположены на склонах древних вулканов в марсианском регионе Тарсис, крупнейшем вулканическом регионе Марса давно будоражат умы ученых.
На Земле есть похожие дыры и за ними обычно скрываются лавовые трубы. "Они могут быть достаточно большими, чтобы по ним можно было ходить, но они также могут быть маленькими, или пустоты могут быть дискретными", - сказал Росс Бейер, планетолог из Института SETI, Business Insider по электронной почте. "Таким образом, эти ямы, которые мы видим на Марсе, могут открывать более крупные пещеры".
По словам Джонсона, лучший способ исследовать подземелье — проникнуть внутрь, отправив марсоход исследовать яму. «Предлагаются миссии, в которых робот, по сути, должен пройти по веревке, спуститься в один из этих световых люков и исследовать, что находится внутри, — заметил он. — Это хорошее место для поисков».
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