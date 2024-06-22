На Марсе нашли дыры, где смогут жить астронавты

На самом деле целенаправленно их, конечно, никто не искал. Они нашлись сами, и причем довольно давно. Ученые уже определили их природу, к сожалению, не дыры не выкопаны марсианами, а появились в результате древней вулканической деятельности Марса.

Ну дырка да дырка, чего ей радоваться, закономерно спросите вы. Не все так просто. Ведь, как и положено настоящим ученым, в дырки надо заглядывать, а еще лучше туда залезть, чтобы все там хорошенько изучить.

Так вот, о том, что туда можно залезть, раньше можно было только фантазировать. Теперь же у ученых появляется реальная возможность в ближайшие несколько лет запустить туда роботов.