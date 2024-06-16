Ученые выяснили, почему покорение Марса для современного человечества невозможно

Согласно исследованию ученых из UCL, структура и функция почек меняются из-за космического полета, а галактическая радиация вызывает необратимые повреждения.

Исследователи с 1970-х годов знают, что космические полеты вызывают ряд проблем со здоровьем, наиболее известные из которых: потеря костной массы, ослабление сердца и зрения, а также развитие камней в почках. Считается, что эти проблемы связаны с воздействием космической радиации: солнечный ветер от Солнца, галактическое космическое излучение из глубокого космоса и т. д.

Год на МКС подвергает астронавтов радиации, в 50 раз превышающей пятилетний предел для работников атомной энергетики. Год на Марсе равен дозе радиации, полученной очевидцем взрыва в Хиросиме, а три года на Марсе — в шесть раз больше.