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Ученые выяснили, почему покорение Марса для современного человечества невозможно

Ученые выяснили, почему покорение Марса для современного человечества невозможно

Автор:
16 июня 2024 06:44
Сообщество : Космос
Метки: Земля   Марс   космическая радиация   космос   наука   почки   
1396
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И нет, это не из-за отсутствия космических кораблей, их человечество создаст рано или поздно, а из-за особенности строения нашего организма.

Согласно исследованию ученых из UCL, структура и функция почек меняются из-за космического полета, а галактическая радиация вызывает необратимые повреждения.


Исследователи с 1970-х годов знают, что космические полеты вызывают ряд проблем со здоровьем, наиболее известные из которых: потеря костной массы, ослабление сердца и зрения, а также развитие камней в почках. Считается, что эти проблемы связаны с воздействием космической радиации: солнечный ветер от Солнца, галактическое космическое излучение из глубокого космоса и т. д.


Год на МКС подвергает астронавтов радиации, в 50 раз превышающей пятилетний предел для работников атомной энергетики. Год на Марсе равен дозе радиации, полученной очевидцем взрыва в Хиросиме, а три года на Марсе — в шесть раз больше.


Большинство пилотируемых космических полетов происходят на низкой околоземной орбите и получают частичную защиту от магнитного поля Земли. Только 24 человека, побывавшие на Луне, подверглись воздействию ГКЛ, но лишь в течение короткого времени.


Ученые решили выяснить, какие изменения могут произойти в почках и других органах из-за условий, которые могут возникнуть во время космических путешествий за пределами магнитного поля Земли в течение более длительных периодов времени.


Они провели ряд экспериментов и анализов, чтобы изучить реакцию почек на космический полет. В семи симуляциях участвовали мыши, которые подвергались воздействию смоделированных доз радиации, равных 1,5 и 2,5 годам полета на Марс, имитируя условия за пределами магнитного поля Земли.


Результаты показали, что у человека и животных почки «реконструируются» под воздействием космического пространства. Определенные почечные канальцы, которые отвечают за баланс кальция и соли, сжимаются после менее чем месяца пребывания в космосе. Ученые пришли к выводу, что образование камней в почках может быть связано не только с потерей костной массы из-за микрогравитации, но также с изменением способа переработки солей почками.


Самым тревожным открытием стало то, что почки мышей после двух с половиной лет воздействия радиации, имитирующей космическое излучение, испытали необратимые повреждения и потерю функции.

Доктор Кит Сью, первый автор исследования, отметил, что астронавты во время коротких космических миссий уже сталкивались с проблемами со здоровьем, такими как камни в почках.


«Если мы не разработаем новые способы защиты почек, я бы сказал, что, хотя астронавт сможет добраться до Марса, на обратном пути ему может понадобиться диализ. Мы знаем, что почки поздно проявляют признаки радиационного поражения; к тому времени, когда это станет очевидным, вероятно, будет уже слишком поздно предотвращать провал, который будет иметь катастрофические последствия для шансов миссии на успех».


Но ученые верят, что возможно разработать лекарства для борьбы с этим побочным явлением космоса. Вот только когда это произойдет — они не знают.


 


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Метки: Земля   Марс   космическая радиация   космос   наука   почки   
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9  комментариев
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151k
parallax Час назад
Камни в почках давно лечат. То есть удаляют.
Ну а на самом Марсе можно сделать укрытия от радиации и выходить на поверхность только по необходимости.
Другой вопрос, зачем вообще человеку туда лететь? С исследованием этой планеты пока неплохо справляются роботы.
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7k
hhwost 11 минут назад
первый вопрос, исходя из элементарной логики - а нахер он нужен, этот Марс?
что там есть такого, чего нет на Земле, чтобы 55 млн. км за этим лететь?
если уж приспичило "покорять" - так Венера перспективнее, там хоть атмосфера есть.
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15
Неизвестно 24 минуты назад
Перечислите 24 человек побывавших на луне.
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9k
Pravednik84 48 минут назад
Ну зато теперь я не боюсь теневого правительства марсиан на Земле)))
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25k
Тигран Саркисян 49 минут назад
На земле кучу гемора сами себе создали , решить ну никак не хотят , а тут на Марс дебилы.
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3k
Damvrot Hohlam 56 минут назад
где с секты "свидетелей высадки лунатиков " ещё ненабежали ?
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783
Игорь Час назад
Да понятно, что все эти прожекты освоения космоса и Марса в ближайшие годы не достижимы. В своих бы земных проблемах разобраться, не до космоса...
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