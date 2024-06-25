Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Китайцы стали первыми, кому удалось доставить реголит из неизученной области спутника.
Китайский возвращаемый модуль аппарата "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Около 13:41 по пекинскому времени (8:41 мск) аппарат вошёл в атмосферу Земли, на высоте 10 км "Чанъэ-6" раскрыл парашют. Сброшенная модулем капсула с реголитом приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на посадочной площадке Сыцзыванци. Её доставят в Пекин для извлечения и последующего изучения грунта.
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Миссия "Чанъэ-6" продолжалась почти 2 месяца. Ракета "Чанчжэн-5" стартовала с аппаратом стартовала 3 мая. Уже 2 и 3 июня посадочный модуль собирал образцы грунта в районе ударного кратера Аполлон, расположенного в бассейне Южный полюс - Эйткен. Главной целью миссии "Чанъэ-6" является проведение эксперимента по получению кислорода из реголита на Луне, что станет огромным подспорьем для создания лунных баз.
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