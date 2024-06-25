Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Китайский возвращаемый модуль аппарата "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Около 13:41 по пекинскому времени (8:41 мск) аппарат вошёл в атмосферу Земли, на высоте 10 км "Чанъэ-6" раскрыл парашют. Сброшенная модулем капсула с реголитом приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на посадочной площадке Сыцзыванци. Её доставят в Пекин для извлечения и последующего изучения грунта.