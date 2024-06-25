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Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Автор:
25 июня 2024 11:01
Сообщество : Космос
Метки: Китай   Луна   Чанъэ-6   аидео   грунт   изучение   приземление   
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Китайцы стали первыми, кому удалось доставить реголит из неизученной области спутника.

Китайский возвращаемый модуль аппарата "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).


Около 13:41 по пекинскому времени (8:41 мск) аппарат вошёл в атмосферу Земли, на высоте 10 км "Чанъэ-6" раскрыл парашют. Сброшенная модулем капсула с реголитом приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на посадочной площадке Сыцзыванци. Её доставят в Пекин для извлечения и последующего изучения грунта.

Миссия "Чанъэ-6" продолжалась почти 2 месяца. Ракета "Чанчжэн-5" стартовала с аппаратом стартовала 3 мая. Уже 2 и 3 июня посадочный модуль собирал образцы грунта в районе ударного кратера Аполлон, расположенного в бассейне Южный полюс - Эйткен. Главной целью миссии "Чанъэ-6" является проведение эксперимента по получению кислорода из реголита на Луне, что станет огромным подспорьем для создания лунных баз.

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Метки: Китай   Луна   Чанъэ-6   аидео   грунт   изучение   приземление   
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5  комментариев
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6k
Денис 2 часа назад
Матрасники уже поклянчили себе часть?
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3k
Едондер пуп Минуту назад
Вангую: это точно такой же грунт, как и на видимой стороне Луны.
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4k
Dikkiy 10 минут назад
Лишь бы какую-нибудь уйню не доставили((( А то и так с каждым годом жить становится все интереснее(((
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6k
Наталья Час назад
хоть бы не вскрывали до нового года
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746
Аристарх Севидов 2 часа назад
Только бы не начали есть грунт...
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Burzum
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