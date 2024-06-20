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Астронавт NASA показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

Астронавт NASA показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

Автор:
20 июня 2024 12:45
Сообщество : Космос
Метки: Boeing Starliner   Ynews   МКС   Международная космическая станция   вид из космоса   корабль Starliner   космос   северное сияние   
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Северное сияние в основном можно наблюдать только с Земли. Но членам экипажа Международной космической станции повезло: они увидели уникальное зрелище из космоса. Потрясающее видео показывает ярко-зелёную Aurora Borealis с высоты 400 километров над Землёй.


На удивительной видеозаписи виден яркий зелёный поток света, охватывающий тысячи километров нашей планеты.


На переднем плане — конусообразная капсула Starliner компании Boeing, пристыкованная к МКС. На ней прибыли два астронавта, которые к этому моменту уже должны были вернуться на Землю. Но по техническим причинам их отбытие было отложено.


Ролик был снят астронавтом НАСА Мэтью Домиником. Он находится на МКС с начала марта.


Полярное сияние возникает из-за возмущений в магнитосфере Земли, вызванных потоком частиц от Солнца, и обычно сосредоточена вокруг магнитных полюсов Земли, поэтому его делят на северное и южное сияние.


Заряженные частицы выбрасываются из Солнца на огромных скоростях, прежде чем вступить во взаимодействие с магнитным полем Земли. Хотя на представленном видео аврора зеленая, ее цвет частично зависит от того, с какими молекулами взаимодействуют заряженные частицы. Красный и зеленый цвета, как правило, являются отличительными признаками кислорода, розовый и красный — азота, а синий и фиолетовый — водорода и гелия.


На Boeing Starliner прибыли 6 июня астронавты Буч Уилмор и Суни Уильямс. Предполагалось, что они пробудут на МКС всего неделю, но из-за продолжающихся неполадок в Starliner они пока не могут вернуться домой и вынуждены задержаться дольше запланированного срока.


Специалисты обнаружили пять различных утечек в двигательной установке Starliner, которая должна обеспечивать навигацию корабля в космосе при возвращении на Землю. В НАСА говорят, что Starliner вернется на Землю не раньше субботы, 22 июня — более чем на неделю позже, чем планировалось изначально.









Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boeing Starliner   Ynews   МКС   Международная космическая станция   вид из космоса   корабль Starliner   космос   северное сияние   
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