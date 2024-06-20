Астронавт NASA показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

Полярное сияние возникает из-за возмущений в магнитосфере Земли, вызванных потоком частиц от Солнца, и обычно сосредоточена вокруг магнитных полюсов Земли, поэтому его делят на северное и южное сияние.

Заряженные частицы выбрасываются из Солнца на огромных скоростях, прежде чем вступить во взаимодействие с магнитным полем Земли. Хотя на представленном видео аврора зеленая, ее цвет частично зависит от того, с какими молекулами взаимодействуют заряженные частицы. Красный и зеленый цвета, как правило, являются отличительными признаками кислорода, розовый и красный — азота, а синий и фиолетовый — водорода и гелия.