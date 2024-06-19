NASA отменило выход в открытый космос астронавтов на МКС: проблема со скафандром

Представители NASA на состоявшейся 18 июня пресс-конференции рассказали о текущей ситуации на Международной космической станции (МКС). В частности, стало известно, что юбилейный выход в открытый космос астронавтами был перенесен на другую дату из-за небольших проблем со скафандром. Также стало известно, когда вернутся на Землю члены экипажа первой пилотируемой миссии космического корабля Starliner компании Boeing.

Как сообщила во время пресс-конференции руководитель программы NASA по МКС Дана Вайгель, 90-й выход в открытый космос с борта МКС, который должен был состоятся 13 июня, был отменен и перенесен на другую дату.

Астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик уже находились в скафандрах и готовились к выходу в открытый космос, но примерно за час до запланированного времени все пришлось отменить. Оказалось, что когда Доминик надел свой скафандр, то он почувствовал некоторый дискомфорт. Проблему со скафандром не удалось решить в тот же день.







