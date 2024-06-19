NASA отменило выход в открытый космос астронавтов на МКС: проблема со скафандром

Теперь астронавты летом совершат не три, а всего 2 выхода в открытый космос за пределы орбитальной станции.
Представители NASA на состоявшейся 18 июня пресс-конференции рассказали о текущей ситуации на Международной космической станции (МКС). В частности, стало известно, что юбилейный выход в открытый космос астронавтами был перенесен на другую дату из-за небольших проблем со скафандром. Также стало известно, когда вернутся на Землю члены экипажа первой пилотируемой миссии космического корабля Starliner компании Boeing.
Как сообщила во время пресс-конференции руководитель программы NASA по МКС Дана Вайгель, 90-й выход в открытый космос с борта МКС, который должен был состоятся 13 июня, был отменен и перенесен на другую дату.
Астронавты NASA Трейси Дайсон и Мэттью Доминик уже находились в скафандрах и готовились к выходу в открытый космос, но примерно за час до запланированного времени все пришлось отменить. Оказалось, что когда Доминик надел свой скафандр, то он почувствовал некоторый дискомфорт. Проблему со скафандром не удалось решить в тот же день.
Выход в космос был отменен заранее, ведь если бы у астронавта возникли проблемы со скафандром за пределами станции, то это создало бы угрозу для его безопасности, объяснила Вайгель. Теперь Дайсон будет готовиться к выходу в открытый космос уже с астронавтом NASA Майкkом Барраттом, который запланировали на 24 июня.
Планировалась, что этим летом астронавты МКС совершат три выхода за пределы станции, но теперь их будет всего два. По словам Вайгель,запас кислорода на МКС был рассчитан на три выхода в открытый космос, но во время подготовки астронавтов 13 июня, было израсходовано почти полное количество кислорода, необходимое для одного выхода за пределы станции.
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Также стало известно о том, когда на Землю вернуться астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на МКС еще 6 июня на борту космического корабля Boeing Starliner. Это был первый пилотируемый полет этого корабля, который столкнулся с несколькими утечками гелия из его двигательных систем. Двое астронавтов должны были вернуться на Землю через неделю после прибытия на МКС, но проводились проверки работоспособности корабля. Изначально возвращение экипажа корабля Starliner планировали осуществить 22 июня, но теперь стало известно, что этот полет состоится, возможно, 26 июня, а может быть и раньше.
Во время выхода в открытый космос, запланированного на 24 июня, астронавты NASA должны выполнить работы по обслуживанию орбитальной станции, а также забрать образцы микроорганизмов, необходимых для изучения их выживания в условиях космоса.
Второй летний выход в открытый космос с борта МКС запланирован на 2 июля. Кто именно покинет станцию в этот раз, пока неизвестно.
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