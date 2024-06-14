Фелисетт – первая космическая кошка и память о ней

С помощью 1 141 подписчика цель была достигнута. В ходе сбора получилось собрать около 56 000 долларов. Бронзовый мемориал, созданный скульптором Гиллом Паркером, был открыт в декабре 2019 года. Он изображает Фелисетт, сидящую на вершине мира, с глазами, устремлёнными в небо, и хвостом, огибающим земной шар.

Фелисетт была подвергнута эвтаназии через несколько месяцев после возвращения, чтобы учёные могли более тщательно изучить её организм и понять, как повлияло на него космическое путешествие.