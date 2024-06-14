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Фелисетт – первая космическая кошка и память о ней

Фелисетт – первая космическая кошка и память о ней

Автор:
14 июня 2024 12:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Илькирш-Граффенштаден   Фелисетт   Франция   испытание   космос   кошка   мемориал   опыт   памятник   
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Животные совершают подвиги, память о которых живёт в веках. Хотя сами маленькие хвостатые герои совершенно не просили о такой чести.

Обычная чёрно-белая кошка пережила полёт в космос, а затем канула в безвестность.

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В 1963 году кошка по кличке Фелисетт отправилась туда, куда до неё не поднимался ни один из её предков: почти на 160 километров в небо. Находясь в контейнере в носовой части ракеты, кошка пролетела сквозь атмосферу и через четверть часа благополучно приземлилась на Земле.

Спустя десятилетия после своего короткого внеземного путешествия милая астрокошка наконец-то удостоилась памятника, установленного в Пионерском зале Международного космического университета в Страсбурге (Франция).

Кампания в поддержку Фелисетт началась с Мэтью Сержа Гая – креативного директора, который был озадачен тем, что кошка, прорвавшая границы, так и не стала общеизвестной. Отправка животных в космос всегда вызывала споры – и тогда, и сейчас: ведь это антигуманно, хотя и совершалось ради науки, но многие из них не пережили путешествия…

А те, кто пережил, часто подвергались обширным испытаниям и болезненным операциям (одна из них – вживление электродов в мозг Фелисетт).

Несколько других пушистых космических путешественников запомнились лучше. Наши собаки породили целую индустрию, а в 2008 году в Москве был установлен памятник Лайке – дружелюбной дворняге, которая в 1957 году побывала на орбите Земли.

В 1959 году НАСА отправило в космос беличью обезьяну Мисс Бейкер и вернуло её живой. Она умерла в 1984 году и похоронена возле Космического и ракетного центра США в Хантсвилле, штат Алабама, где поклонники до сих пор приходят к ней, чтобы положить бананы на надгробие отважной обезьяны.

Любитель космоса Гай подумал, почему же нет признания заслуг Фелисетт? Он начал работу в 2017 году, запустив кампанию по сбору средств.

С помощью 1 141 подписчика цель была достигнута. В ходе сбора получилось собрать около 56 000 долларов. Бронзовый мемориал, созданный скульптором Гиллом Паркером, был открыт в декабре 2019 года. Он изображает Фелисетт, сидящую на вершине мира, с глазами, устремлёнными в небо, и хвостом, огибающим земной шар.

Фелисетт была подвергнута эвтаназии через несколько месяцев после возвращения, чтобы учёные могли более тщательно изучить её организм и понять, как повлияло на него космическое путешествие.

Но многие детали истории Фелисетт остаются неясными: говорят, что она была одной из 14 кошек, набранных для французской космической программы, но в одних отчетах значится, что её купили в зоомагазине, а в других – что её выбрали среди кошек, разгуливающих по улицам Парижа.

Кроме того, в разных отчётах упоминаются разные кошки с одним и тем же именем. Даже если некоторые детали навсегда останутся неустановленными, одно можно сказать наверняка: в то время как другие котейки проводят всю свою жизнь, перебегая от одного пятнышка солнечного света к другому, чтобы понежиться в его лучах, Фелисетт словно комета взлетела в нереальность, оставшись в памяти человечества как покорительница космического пространства.

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Метки: Животное   Илькирш-Граффенштаден   Фелисетт   Франция   испытание   космос   кошка   мемориал   опыт   памятник   
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4  комментария
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35k
Ego sum qui sum Час назад
подвиг - это что-то осознанное
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901
Maksim 17 минут назад
С одной стороны я очень люблю кошек.
С другой после "На корабле «Восток» 12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР майор ВВС Юрий Алексеевич Гагарин совершил"(С https://ru.wikipedia.org/wiki/Восток-1)https://ru.wikipedia.org/wiki/Восток-1)
"В 1963 году кошка по кличке Фелисетт отправилась..."(с) - я как-то уже не могу воспринимать как нечто достойное, к тому же в момент французского запуска уже была выполнена не только серия пилотируемых полетов, в том числе и Терешковой, но и сама серия кораблей Восток заменена на многоместный Восход.
К тому же в официальном списке космических запусков приведенный полет не числится. Официально первый свой космический спутник французы отправили в космос только в 65-м...
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 38 минут назад
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Слепой Пью Час назад
Суки эти ученые - им бы устроить эвтаназию без анестезии и со сварочными электродами в голове и ж*опе! Счастья кисяве за радугой.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2526 постов (2263 в горячем)

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