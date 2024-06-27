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15 победителей фотоконкурса ООН, посвященного Всемирному дню океанов

15 победителей фотоконкурса ООН, посвященного Всемирному дню океанов

Автор:
27 июня 2024 13:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: всемирный день океанов   итоги фотоконкурса   победители конкурса   подводные снимки   подводные фотографии   снимки-победители   фотоконкурс   
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Этот ежегодный конкурс объединяет фотографов и художников со всего мира, чтобы продемонстрировать красоту и важность океана.

Финалисты из девяти стран были отобраны в пяти категориях: «Пробуждение новых глубин», «Малые островные развивающиеся государства», «Большие и маленькие подводные лица», «Подводные морские пейзажи» и «Надводные морские пейзажи». Победители были выбраны из тысяч работ, присланных как любителями, так и профессиональными фотографами.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всемирный день океанов   итоги фотоконкурса   победители конкурса   подводные снимки   подводные фотографии   снимки-победители   фотоконкурс   
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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